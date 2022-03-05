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    Події в Україні

    Агресор завдав авіаудару по Житомирському бронетанковому заводу

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    У Житомирі відбувся авіаційний удар по двох об’єктах
    фот: zhitomir.info

    В області російський агресор обстрілює не лише військові об’єкти, а й знищує цивільну інфраструктуру.

    Війська агресора завдали авіаудару по Житомирському бронетанковому заводу, внаслідок чого травмовані двоє людей. Про це у відеозверенні повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

    «Ввечері відбувся авіаційний удар по двох об’єктах – по Озерному і нашому бронетанковому заводу. На бронетанковому, на жаль, дві людини отримали поранення, жертв немає. Тому ось так виглядає війна на Житомирщині», –зазначив Бунечко.

    За його словами, в області російський агресор обстрілює не лише військові об’єкти, а й знищує цивільну інфраструктуру.

    «Я хочу сказати, що дуже дивно виглядає спецоперація Російської Федерації саме в місті Житомирі. Знищено 25-ий ліцей прямим ударом ракети, який взагалі немає жодного відношення до військової сфери. Я вчора казав і далі буду казати, що ми відновимо всі школи, які будуть знищені. Там будуть навчатися військові, які дадуть гідну відсіч будь-якому агресору», – додав голова ОВА.

    Як повідомлялось, напередодні російські окупанти знищили авіаударом будівлю ліцею №25 в центрі Житомира.

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    Теги: окупанти війна військові Житомир Віталій Бунечко #stoprussia
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    Агресор завдав авіаудару по Житомирському бронетанковому заводу