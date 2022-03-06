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    Події в Україні

    Авіаудар окупантів по Лебедину: зруйновано АЗС і будинок (відео)

    У багатоповерхівці внаслідок авіаудару вибито вікна - Авіаудар окупантів по Лебедину: зруйновано АЗС і будинок (відео)
    У багатоповерхівці внаслідок авіаудару вибито вікна
    фото: скріншот із відео

    У багатоповерхівці в Лебедині внаслідок авіаудару є пошкодження

    5 березня російські окупаційні війська завдали авіаудару по м. Лебедин на Сумщині. Про це повідомляє ДСНС України.

    «Ворожою авіацією зруйновано АЗС (ємності без палива) та пошкоджено вікна у п’ятиповерховому житловому будинку», - інформують рятувальники.

    Підрозділи ДСНС на місце події не залучалися.

    Нагадаємо, на Сумщині окупанти розстрілюють автівки та грабують магазини.

    Російські військові нищівно бомблять Сумську область.

    В Охтирському районі на Сумщині російська армія створила «живий щит» із жителів села для охорони зенітно-ракетного комплексу С-300.

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    Теги: Росія окупанти ДСНС війна Сумщина #stoprussia
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    Авіаудар окупантів по Лебедину: зруйновано АЗС і будинок (відео)