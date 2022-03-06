Авіаудар окупантів по Лебедину: зруйновано АЗС і будинок (відео)
У багатоповерхівці в Лебедині внаслідок авіаудару є пошкодження
5 березня російські окупаційні війська завдали авіаудару по м. Лебедин на Сумщині. Про це повідомляє ДСНС України.
«Ворожою авіацією зруйновано АЗС (ємності без палива) та пошкоджено вікна у п’ятиповерховому житловому будинку», - інформують рятувальники.
Підрозділи ДСНС на місце події не залучалися.
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