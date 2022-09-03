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Ракетний обстріл Харкова: стали відомі нові деталі (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетний обстріл Харкова: стали відомі нові деталі (фото)
Ракета влучила на територію школи
фото: Харківська обласна прокуратура

На території школи величезна вирва від ракети

Харківська обласна прокуратура фіксує наслідки нічного обстрілу Новобаварського району міста.

За даними слідства, 3 вересня близько 2-ї години ночі російські військові завдали ракетний удар по Новобаварському району міста. Ракета влучила на територію школи: пошкоджено фасад освітнього закладу, вибито вікна та двері. Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Внаслідок обстрілу утворилась воронка розміром 10х10,5 м та глибиною понад 3,5 м.

6 фото
На весь екран

За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову ракету типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України),

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Як повідомлялося, вночі росіяни обстріляли Новобаварський район Харкова, приліт був поряд зі школою.

Також вночі 3 вересня у Дніпровському районі українські військові збили всі п’ять російських ракет, які ворог скерував на Дніпро.

Теги: Харків обстріл прокуратура війна Україна окупанти

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