У Харкові вдруге за ніч пролунали вибухи (відео)
Інформації про постраждалих немає
У Харкові вночі 3 вересня знову прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».
Було оголошено повітряну тривогу в місті та області. Інформації про постраждалих та руйнування немає.
Місцеві пабліки повідомляють, що вибухів було декілька. Один із них зафіксувала камера спостереження.
Нагадаємо, вночі у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога.
Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Харкові та Запоріжжі.
Додамо, вдень 2 вересня у Херсонській області пролунали нові потужні вибухи. Зокрема місцеві пабліки повідомляли про нове влучання в Антонівський міст.
Також в соцмережах повідомили, що у Новій Каховці пролунало близько сім вибухів.
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