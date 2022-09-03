У Харкові вдруге за ніч пролунали вибухи (відео)

Інформації про постраждалих немає

У Харкові вночі 3 вересня знову прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Було оголошено повітряну тривогу в місті та області. Інформації про постраждалих та руйнування немає.

Місцеві пабліки повідомляють, що вибухів було декілька. Один із них зафіксувала камера спостереження.

Нагадаємо, вночі у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога.

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Харкові та Запоріжжі.

Додамо, вдень 2 вересня у Херсонській області пролунали нові потужні вибухи. Зокрема місцеві пабліки повідомляли про нове влучання в Антонівський міст.

Також в соцмережах повідомили, що у Новій Каховці пролунало близько сім вибухів.