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У Харкові вдруге за ніч пролунали вибухи (відео)

Альона Боженко
glavcom.ua
У Харкові вдруге за ніч пролунали вибухи (відео)
У Харкові місцеві чули вибухи
фото ілюстративне

Інформації про постраждалих немає

У Харкові вночі 3 вересня знову прогриміли вибухи. Про це повідомляє «Суспільне».

Було оголошено повітряну тривогу в місті та області. Інформації про постраждалих та руйнування немає.

Місцеві пабліки повідомляють, що вибухів було декілька. Один із них зафіксувала камера спостереження.

Нагадаємо, вночі у багатьох областях України була оголошена повітряна тривога

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Харкові та Запоріжжі.

Додамо, вдень 2 вересня у Херсонській області пролунали нові потужні вибухи. Зокрема місцеві пабліки повідомляли про нове влучання в Антонівський міст. 

Також в соцмережах повідомили, що у Новій Каховці пролунало близько сім вибухів.

 

Теги: Харків вибух війна

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