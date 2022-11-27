Ракетний удар по Кривому Рогу: стало відомо, куди влучили рашисти

Об’єкт транспортної інфраструктури зазнав серйозних руйнувань

Російські загарбники під час повітряної тривоги завдали ракетних ударів по Кривому Рогу. Ворожі ракети влучили в об’єкт інфраструктури. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«У нас прильоти у Кривому Розі. Дві російські ракети ударили по об’єкту транспортної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що руйнування серйозні. Всі деталі з’ясовуються.

Як повідомлялось, близько 8:10 у Кривому Розі прогриміли вибухи.

Нагадаємо, вночі 27 листопада росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з «Градів» і важкої артилерії. Цієї ночі на Дніпропетровщині повітряна тривога тривала дев’ять годин. Окупанти стріляли «Градами» та важкою артилерією з тимчасово окупованого Енергодару. Поцілили по двох громадах – Червоногригорівській та Марганецькій.

До слова, триває 277-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках