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У Запорізькій області виявлено місце, де окупанти тримають полонених українців

Альона Боженко
glavcom.ua
У Запорізькій області виявлено місце, де окупанти тримають полонених українців
У Пологах знайшли місце, де окупанти тримають полонених українців
фото ілюстративне

Рашисти звинувачують полонених у співпраці з силовими структурами України

На окупованій частині Запорізької області виявлено місце незаконного утримання росіянами полонених українських захисників та мирних жителів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Окупанти утримують полонених українців у місті Пологи. 

«В місті Пологи, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, виявлено місце утримання полонених військовослужбовців Сил оборони та цивільних громадян, яких затримано за звинуваченнями у співпраці з силовими структурами України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у суботу, 26 листопада, відбувся черговий обмін полоненими між Україною та країною-терористкою РФ. Цього разу вдалося звільнити з російського полону 12 громадян України.

Додамо, триває 276-та доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник не припиняє завдавати ударів по цивільній об’єктах. Зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони, проводить інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, на окремих напрямках продовжує наступальні дії. Намагається поповнювати втрати в особовому складі, озброєнні, боєприпасах, техніці та паливно-мастильних матеріалах. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: українці полон Запоріжжя окупанти ворог

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