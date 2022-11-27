Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу

Громадян закликають залишатись в укриттях

Російські терористи вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг – ракетна атака. Залишайтесь у укриттях», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 27 листопада росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з «Градів» і важкої артилерії. Цієї ночі на Дніпропетровщині повітряна тривога тривала дев’ять годин. Окупанти стріляли «Градами» та важкою артилерією з тимчасово окупованого Енергодару. Поцілили по двох громадах – Червоногригорівській та Марганецькій.

До слова, триває 277-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках