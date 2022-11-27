Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу
фото ілюстративне

Громадян закликають залишатись в укриттях

Російські терористи вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

«Кривий Ріг – ракетна атака. Залишайтесь у укриттях», – йдеться в повідомленні.

Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу фото 1

Нагадаємо, вночі 27 листопада росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з «Градів» і важкої артилерії. Цієї ночі на Дніпропетровщині повітряна тривога тривала дев’ять годин. Окупанти стріляли «Градами» та важкою артилерією з тимчасово окупованого Енергодару. Поцілили по двох громадах  – Червоногригорівській та Марганецькій.

До слова, триває 277-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках

Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Ракетний удар по Кривому Рогу: стало відомо, куди влучили рашисти
Ракетний удар по Кривому Рогу: стало відомо, куди влучили рашисти
ЗСУ вже «демілітаризували» понад 87 тис. рашистів – Генштаб
ЗСУ вже «демілітаризували» понад 87 тис. рашистів – Генштаб
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
У РФ незабаром почнеться нова хвиля мобілізації – Генштаб
У РФ незабаром почнеться нова хвиля мобілізації – Генштаб
Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу
Окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу
Рашисти знову вночі тероризували Запоріжжя (фото)
Рашисти знову вночі тероризували Запоріжжя (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
ФБР оголосило в розшук «кухаря Путіна», обіцяє велику нагороду
34K
Кремль готує ліквідацію Лукашенка: американські аналітики розкрили плани росіян
23K
Головне за ніч: ЗСУ здивували НАТО, Бельгія виділяє нову допомогу Україні
16K
Виключення Росії з ООН: у Раді зареєстровано постанову
13K
Білорусь влаштувала провокацію на кордоні з Україною (фото, відео)
13K
Російські «еліти» сподіваються на смерть Путіна

Новини

Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
Вчора, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
Вчора, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту