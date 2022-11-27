Гатили з «Градів». Рашисти всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину (фото)

У результаті обстрілів у Червоногригорівській громаді понівечені шість приватних будинків

Вночі 27 листопада росіяни обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з «Градів» і важкої артилерії. Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко.

За його словами, цієї ночі на Дніпропетровщині повітряна тривога тривала дев’ять годин.

«Стріляли «Градами» та важкою артилерією з тимчасово окупованого Енергодару. Поцілили по двох громадах – Червоногригорівській та Марганецькій. Минулося без постраждалих» – зазначив Резніченко.

У результаті обстрілів у Червоногригорівській громаді понівечені шість приватних будинків, шість господарських споруд, автівки приватного підприємства та газопровід.

У Марганецькій громаді рятувальники продовжують обстежувати території. З’ясовують деталі атак.

«В інших районах ніч минула з сиренами, та без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно», – додав Резніченко.

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Нагадаємо, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що російські окупанти можуть завдати нових ракетних ударів по Україні наступного тижня.

Додамо, триває двісті сімдесят сьома доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог продовжує перегрупування військ з метою посилення частин та підрозділів на Лиманському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.