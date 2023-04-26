Ракетний удар по Куп’янську та атака на Дружківку: яка ситуація в регіонах

За добу противник здійснив 75 обстрілів Херсонщини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – чотири обстріли, з них один – вночі, із мінометів, по території Чернігівського та Новгород-Сіверського районів. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та зранку зазнали обстрілів Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Білопільська та Есманьська територіальні громади. У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу пошкоджений будинок. В с. Зноб-Трубчевськ Зноб-Новгородської територіальної громади внаслідок обстрілу з міномету сталося загорання одного з домогосподарств.

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Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли чотирьох прикордонних громад – Хотінської, Білопільської, Юнаківської та Есманської. Зафіксовано 70 прильотів з мінометів, артилерії, гранатометів. На жаль, є руйнування.

В Юнаківській та Хотінській громадах внаслідок обстрілів є пошкоджені електромережі.

Запорізька область

За добу ворог здійснив 67 ударів по 19 мирним громадам: 53 артобстріли, шість атак з РСЗВ, сім із застосуванням БПЛА та один авіаудар. На щастя, люди цілі. Зафіксовано 37 нових руйнувань.

Дніпропетровщина

Вчора надвечiр ворог обстріляв Нікопольський район. Відкрив вогонь з важкої артилерії по Марганцю та Нікополю. У Марганці постраждали дві жінки – 64 і 77 років. Вони лікуватимуться амбулаторно. У місті пошкоджені дві адмінбудівлі. Руйнувань зазнали вісім приватних будинків, також багатоквартирні будинки. Знищені дві господарські споруди, 12 – понівечені. Побиті газогін та лінії електропередач. У Нікополі пошкоджені приватне підприємство, багатоквартирний будинок, магазин та автівки.

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Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Огірцеве, Гатище та Амбарне. На Куп’янському напрямку обстрілів ворога зазнали населені пункти Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Куп’янськ та Кислівка.

Вчора зранку ворог завдав ракетного удару по центру м. Куп'янськ. Зруйновано будівлю краєзнавчого музею, пошкоджено будівлі Куп’янського суду та адмінбудівлю Куп’янської міської ради, сталася пожежа. Загинуло дві жінки – директорка музею 57 років, та співробітниця музею 54 років. 10 людей отримали поранення. З них четверо госпіталізовані, а шестеро – отримали незначні ушкодження, меддопомогу надали на місці.

Луганщина

За добу противник здійснив 90 обстрілів по позиціям наших військ. Артилерійськими обстрілами з боку росіян минулої доби були вражені Новоселівське, Невське, Діброва та Білогорівка. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці – пошкоджено житловий будинок та адмінбудівлю поліції, поранили трьох поліцейських. На Волноваському напрямку ворог двічі обстріляв Новоукраїнку і двічі – Пречистівку Вугледарської громади. На Донецькому напрямку пошкоджено вісім будинків у Новогродівці.

Протягом ночі відбувалися постійні обстріли Мар'їнки. Один раз під вогнем була Курахівка. На Горлівському напрямку тричі росіяни обстрілювали Костянтинівку – пошкоджено сім будинків. Зафіксовано обстріли околиць Часовоярської, Соледарської та Іллінівської громад. На Лисичанському напрямку повністю зруйновано будинок у Сіверську, ще декілька – пошкоджені частково. Протягом доби відбувалися обстріли Званівки та Переїзного.

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Херсонщина

За добу противник здійснив 75 обстрілів (389 снарядів): РСЗВ – сім, артилерійських – 33, мінометних – 19 , танкових – один, БПЛА – 13, РПГ – один авіаційних – один. З них по м. Херсон противник здійснив 11 обстрілів (33 снарядів)

Ворог влучив в житлові квартали 28 населених пунктів області, будівлі двох магазинів та церкви (с.Кізомис, Білозерської громади). Внаслідок ворожого обстрілу одна людина дістала поранення. З деокупованої території області евакуйовано – 118 осіб.

Нагадаємо, триває 427-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 39 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.