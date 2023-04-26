Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний удар по Куп’янську та атака на Дружківку: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний удар по Куп’янську та атака на Дружківку: яка ситуація в регіонах
Наслідки ворожої атаки на Донеччину
фото: Нацполіція

За добу противник здійснив 75 обстрілів Херсонщини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина

За добу – чотири обстріли, з них один – вночі, із мінометів, по території Чернігівського та Новгород-Сіверського районів. Без жертв та руйнувань.

Сумщина

Вночі та зранку зазнали обстрілів Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Білопільська та Есманьська територіальні громади. У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу пошкоджений будинок. В с. Зноб-Трубчевськ Зноб-Новгородської територіальної громади внаслідок обстрілу з міномету сталося загорання одного з домогосподарств.

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли чотирьох прикордонних громад – Хотінської, Білопільської, Юнаківської та Есманської. Зафіксовано 70 прильотів з мінометів, артилерії, гранатометів. На жаль, є руйнування.

В Юнаківській та Хотінській громадах внаслідок обстрілів є пошкоджені електромережі.

Запорізька область

За добу ворог здійснив 67 ударів по 19 мирним громадам: 53 артобстріли, шість атак з РСЗВ, сім із застосуванням БПЛА та один авіаудар. На щастя, люди цілі. Зафіксовано 37 нових руйнувань.

Дніпропетровщина

Вчора надвечiр ворог обстріляв Нікопольський район. Відкрив вогонь з важкої артилерії по Марганцю та Нікополю. У Марганці постраждали дві жінки – 64 і 77 років. Вони лікуватимуться амбулаторно. У місті пошкоджені дві адмінбудівлі. Руйнувань зазнали вісім приватних будинків, також багатоквартирні будинки. Знищені дві господарські споруди, 12 – понівечені. Побиті газогін та лінії електропередач. У Нікополі пошкоджені приватне підприємство, багатоквартирний будинок, магазин та автівки.

Харківщина

На Слобожанському напрямку противник здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Огірцеве, Гатище та Амбарне. На Куп’янському напрямку обстрілів ворога зазнали населені пункти Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Куп’янськ та Кислівка.

Вчора зранку ворог завдав ракетного удару по центру м. Куп'янськ. Зруйновано будівлю краєзнавчого музею, пошкоджено будівлі Куп’янського суду та адмінбудівлю Куп’янської міської ради, сталася пожежа. Загинуло дві жінки – директорка музею 57 років, та співробітниця музею 54 років. 10 людей отримали поранення. З них четверо госпіталізовані, а шестеро – отримали незначні ушкодження, меддопомогу надали на місці.

Луганщина

За добу противник здійснив 90 обстрілів по позиціям наших військ. Артилерійськими обстрілами з боку росіян минулої доби були вражені Новоселівське, Невське, Діброва та Білогорівка. Ситуація в області залишається напруженою.

Донеччина

Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці – пошкоджено житловий будинок та адмінбудівлю поліції, поранили трьох поліцейських. На Волноваському напрямку ворог двічі обстріляв Новоукраїнку і двічі – Пречистівку Вугледарської громади. На Донецькому напрямку пошкоджено вісім будинків у Новогродівці.

Протягом ночі відбувалися постійні обстріли Мар'їнки. Один раз під вогнем була Курахівка. На Горлівському напрямку тричі росіяни обстрілювали Костянтинівку – пошкоджено сім будинків. Зафіксовано обстріли околиць Часовоярської, Соледарської та Іллінівської громад. На Лисичанському напрямку повністю зруйновано будинок у Сіверську, ще декілька – пошкоджені частково. Протягом доби відбувалися обстріли Званівки та Переїзного.

Херсонщина

За добу противник здійснив 75 обстрілів (389 снарядів): РСЗВ – сім, артилерійських – 33, мінометних – 19 , танкових – один, БПЛА – 13, РПГ – один авіаційних – один. З них по м. Херсон противник здійснив 11 обстрілів (33 снарядів)

Ворог влучив в житлові квартали 28 населених пунктів області, будівлі двох магазинів та церкви (с.Кізомис, Білозерської громади). Внаслідок ворожого обстрілу одна людина дістала поранення. З деокупованої території області евакуйовано – 118 осіб.

Нагадаємо, триває 427-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 39 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Теги: війна ЗСУ ракета окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ зосередяться на трьох точках: Перекопському перешийку, Кримському мосту та базі Чорноморського флоту
Деокупація Криму: український генерал назвав три точки, на яких мають зосередитись ЗСУ
Сьогодні, 10:54
Окупанти спорудили мережу траншей вздовж лівого берега Дніпра (відео)
Окупанти спорудили мережу траншей вздовж лівого берега Дніпра (відео)
Сьогодні, 07:51
Бої за Бахмут тривають уже дев'ять місяців
Битва за Бахмут: ISW повідомляє про просування окупантів (мапа)
Сьогодні, 06:53

Події в Україні

Ракетний удар по Куп’янську та атака на Дружківку: яка ситуація в регіонах
Ракетний удар по Куп’янську та атака на Дружківку: яка ситуація в регіонах
«Південь» заявив про дуже високу загрозу ракетного удару
«Південь» заявив про дуже високу загрозу ракетного удару
Деокупація Криму: український генерал назвав три точки, на яких мають зосередитись ЗСУ
Деокупація Криму: український генерал назвав три точки, на яких мають зосередитись ЗСУ
У Маріуполі виявлено нові масові поховання: супутникові знімки
У Маріуполі виявлено нові масові поховання: супутникові знімки
Розвідка Британії назвала ключову подію тижня у битві за Бахмут
Розвідка Британії назвала ключову подію тижня у битві за Бахмут
Українські прикордонники почали вмикати білорусам повітряну тривогу (відео)
Українські прикордонники почали вмикати білорусам повітряну тривогу (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
У Лаврі комісія виявила специфічну знахідку
18K
Окупанти підчепили небезпечну хворобу, коли рили окопи на Запоріжжі
6704
ЗСУ проводять рейди на лівому березі Дніпра на Херсонщині – ЗМІ
6084
День доньки – російське свято? Уся правда про 25 квітня
5221
Методичка для диктатора: які книги читав Путін перед тим, як розпочати війну
4129
Уряд продовжив пільгову ціну на електроенергію: доки діятиме тариф

Новини

Окупанти спорудили мережу траншей вздовж лівого берега Дніпра (відео)
Сьогодні, 07:51
День пам'яті про Чорнобильську катастрофу: що важливо пам'ятати про трагедію
Сьогодні, 07:19
Окупанти обороняються на півдні і ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:30
Додому повернули депортованих дітей – їм довелося пройти через допити у РФ і Білорусі
Сьогодні, 06:30
Ворог атакував дронами-камікадзе Запоріжжя
Сьогодні, 01:51
Під Бахмутом зник ексфутболіст «Шахтаря»: рідні звернулися за допомогою (фото)
Сьогодні, 01:36

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту