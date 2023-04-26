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Окупанти обороняються на півдні і ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти обороняються на півдні і ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
Українські захисники збили два ворожих безпілотники
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 26 квітня

Триває 427-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 39 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 26 квітня.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби противник завдав три ракетних ударів, з яких дві ракети із ЗРК С-300 по центру мирного міста Куп’янськ Харківської області. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано будівлю краєзнавчого музею, поруч з яким немає жодного військового об’єкта, та пошкоджено іншу цивільну інфраструктуру.

Також ворог завдав 13 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та критичній інфраструктурі населених пунктів.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Середина-Буда, Кореньок, Стукалівка, Іскрисківщина, Новоіванівка, Волфине, Павлівка, Костянтинівка та Басівка Сумської області, а також Уди, Ветеринарне, Зелене, Нескучне, Стрілеча, Огірцеве, Гатище та Амбарне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Лиман Перший, Куп’янськ та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Торське, Ямпіль, Сіверськ, Верхньокам’янське, Спірне та Переїзне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка, Хромове та Кліщіївка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Північне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії неподалік населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів, що знаходяться неподалік лінії зіткнення, Зокрема, це - Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Степове, Тоненьке, Водяне, Нетайлове, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби наші захисники відбили численні атаки противника в районі населеного пункту Мар’їнка. Ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка та Парасковіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Єгорівка, Павлівка, Пречистівка, Новоукраїнка, Золота Нива, Новомайорське, Шахтарське, Нескучне та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Водночас протягом доби здійснив обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Малинівка, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Плавні Запорізької області та Козацьке, Одрадокам’янка, Ольгівка, Львове, Кізомис, а також місто Херсон. Внаслідок влучання двох керованих авіаційних бомб по населеному пункту Кізомис пошкоджено понад 10 житлових будинків мирних громадян. два - повністю зруйновані. Також руйнувань зазнала місцева церква та інша цивільна інфраструктура.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу. Також збито два ворожих розвідувальних БпЛА типу «Зала» та «Орлан-10».

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили зенітно-ракетний комплекс, чотири райони зосередження особового складу та радіолокаційну станцію агресора.

Теги: війна росія окупанти ЗСУ Бахмут

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