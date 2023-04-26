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Окупанти спорудили мережу траншей вздовж лівого берега Дніпра (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Окупанти спорудили мережу траншей вздовж лівого берега Дніпра (відео)
фото: скріншот з відео

Загалом, загарбники спорудили оборонні траншеї з Півночі на Південь, вздовж всієї лінії фронту

Російські окупанти викопали мережу окопів уздовж лівого берега Дніпра. Відео із супутника опублікував у  Twitter  OSINT-аналітик Бреді Ефрик.

«Російські війська в Україні збудували мережу траншів уздовж лівого берега Дніпра», –  сказано в повідомленні.

OSINT-аналітик також вносить інформацію, одержану із супутникових знімків, на карту.  За його даними, ситуація з окопами росіян зараз виглядає так:

Підкреслимо, українські сили, що базуються на західному березі Дніпра, часто здійснюють рейди на східний берег біля міста Херсона, щоб спробувати витіснити російські війська. Про це з посиланням заяву заступника голови Херсонської ОДА Юрія Соболевського повідомляє The Guardian.

 

Теги: окупанти ворог відео

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