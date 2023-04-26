Окупанти спорудили мережу траншей вздовж лівого берега Дніпра (відео)

Загалом, загарбники спорудили оборонні траншеї з Півночі на Південь, вздовж всієї лінії фронту

Російські окупанти викопали мережу окопів уздовж лівого берега Дніпра. Відео із супутника опублікував у Twitter OSINT-аналітик Бреді Ефрик.

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Russian forces in Ukraine have constructed a network of trenches along the left bank of the Dnipro River.



Check out a map and more imagery of Russia's defensive lines here: https://t.co/JGlYbCrZKc pic.twitter.com/2TxfAmSNYi — Brady Africk (@bradyafr) April 25, 2023

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«Російські війська в Україні збудували мережу траншів уздовж лівого берега Дніпра», – сказано в повідомленні.

OSINT-аналітик також вносить інформацію, одержану із супутникових знімків, на карту. За його даними, ситуація з окопами росіян зараз виглядає так:

Підкреслимо, українські сили, що базуються на західному березі Дніпра, часто здійснюють рейди на східний берег біля міста Херсона, щоб спробувати витіснити російські війська. Про це з посиланням заяву заступника голови Херсонської ОДА Юрія Соболевського повідомляє The Guardian.