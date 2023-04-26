Битва за Бахмут: ISW повідомляє про просування окупантів (мапа)

Під контролем українських сил залишається західна частина міста

Загони ПВК «Вагнер» у Бахмуті просунулися за залізницю, яка перетинає місто з півночі на південь. Під контролем українців залишається західна частина міста довжиною зі сходу на захід близько двох кілометрів (загальна довжина Бахмуту зі сходу на захід – близько семи кілометрів). Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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«Геолокована зйомка, опублікована 24 квітня, показує, що сили «Вагнера» трохи просунулися вперед на південному заході від станції Бахмут-2 у західному Бахмуті», – пише ISW.

Далі аналітики переказують повідомлення російських військових блогерів про просування «вагнерівців» від вокзалу, бої за який тривали кілька днів, далі на захід.

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Українські частини, повідомляє ISW, провели контратаку на північний захід від прилеглого до Бахмута селища Хромово, щоб відсунути росіян від траси Часів Яр - Бахмут, якою йде постачання гарнізону Бахмута.

Український волонтер 25 квітня повідомляв, що після тієї контратаки росіяни знову підібралися впритул до траси.

Невеликий поступ росіян ISW відзначає і південніше, в районі Авдіївки, а точніше, біля населеного пункту Невельське на південний захід від Авдіївки.

Ключові висновки ISW:

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