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Битва за Бахмут: ISW повідомляє про просування окупантів (мапа)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Битва за Бахмут: ISW повідомляє про просування окупантів (мапа)
Бої за Бахмут тривають уже дев'ять місяців
фото з відкритих джерел

Під контролем українських сил залишається західна частина міста 

Загони ПВК «Вагнер» у Бахмуті просунулися за залізницю, яка перетинає місто з півночі на південь. Під контролем українців залишається західна частина міста довжиною зі сходу на захід близько двох кілометрів (загальна довжина Бахмуту зі сходу на захід – близько семи кілометрів). Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Геолокована зйомка, опублікована 24 квітня, показує, що сили «Вагнера» трохи просунулися вперед на південному заході від станції Бахмут-2 у західному Бахмуті», – пише ISW.

Далі аналітики переказують повідомлення російських військових блогерів про просування «вагнерівців» від вокзалу, бої за який тривали кілька днів, далі на захід.

Українські частини, повідомляє ISW, провели контратаку на північний захід від прилеглого до Бахмута селища Хромово, щоб відсунути росіян від траси Часів Яр - Бахмут, якою йде постачання гарнізону Бахмута.

Український волонтер 25 квітня повідомляв, що після тієї контратаки росіяни знову підібралися впритул до траси.

Невеликий поступ росіян ISW відзначає і південніше, в районі Авдіївки, а точніше, біля населеного пункту Невельське на південний захід від Авдіївки.

Битва за Бахмут: ISW повідомляє про просування окупантів (мапа) фото 1

Ключові висновки ISW:

  • Високопоставлені чиновники США та ЄС вважають, що президент Росії Володимир Путін не захоче вести переговори у відповідь на успішний контрнаступ України.
  • Український військовий чиновник 25 квітня заявив, що українські сили досягають «вражаючих результатів» у контрбатарейній боротьбі проти російських сил на окупованому Росією східному (лівому) березі річки Дніпро.
  • Євген Пригожин спростував оцінку ISW від 22 квітня про обмежені покращення відносин «Вагнера» з російським військовим командуванням напередодні запланованого українського контрнаступу.
  • Російські ультранаціоналісти продовжують виступати за прийняття Кремлем сталінських репресій.
  • Кремль продовжує уникати вжиття відверто репресивних заходів, ймовірно, через турботу про стабільність режиму Путіна.
  • Російські правозахисні групи «ОВД-Інфо», «Меморіал» і «Русь за ґратами» 25 квітня оскаржили російський закон про цензуру проти дискредитації російської армії.
  • Російські джерела стверджували, що російські сили здійснили обмежені наземні атаки на лінії Сватове - Кремміна.
  • Російські війська продовжували атакувати Бахмут і його околиці, а також уздовж лінії фронту Авдіївка - Донецьк.
  • Російські блогери продовжували різко заперечувати, що українські війська зайняли стійкі позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.
  • Міністерство оборони Росії намагається фінансово стимулювати російських полонених воювати в Україні, пропонуючи їм компенсацію таку, як російським добровольцям.
  • Центр Українського Спротиву повідомив, що українські партизани підірвали блокпост російських військ під Олешками.
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Теги: окупанти ЗСУ війна Бахмут

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