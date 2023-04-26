Деокупація Криму: український генерал назвав три точки, на яких мають зосередитись ЗСУ

З «неприступної фортеці» півострів може швидко перетворитися на пастку для ворога

Деокупація Криму – це комплексна велика робота, яка потребує повної підготовки та оснащення. Про це заявив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж в інтерв'ю Obozrevatel.

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Військовий пояснює, для того аби проводити успішні операції необхідно озброєння та ракетні засоби далекої дії до 150 км, бронетанковий кулак, САУ, кілька мільйонів боєприпасів та ракет, снарядів, мін.

«Ситуація дуже непроста. Готуються дуже сильні зусилля. Зокрема, підрозділи, які безпосередньо займатимуться визвольними операціями. Це і бригади прориву, і спецпідрозділи. Це підготовка та навчання нашого особового складу роботі з новітніми озброєннями та технікою тощо», – зазначає генерал.

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Проте з «неприступної фортеці» півострів все ж може швидко перетворитися на пастку для ворога, якщо ЗСУ зосередяться на трьох точках: Перекопському перешийку, Кримському мосту та базі Чорноморського флоту.

«Якщо буде знищено ще й Кримський міст, вона закриється. Тоді за допомогою далекобійної артилерії та дронів українські Сили оборони зможуть завдавати ударів по Чорноморському флоту, ракетоносцях, підводних човнах тощо, внаслідок чого він стане небоєздатним. Як я розумію, це буде нашою стратегією. Думаю, така кампанія за всіх оптимістичних сценаріїв може проводитися в середині чи наприкінці літа – з урахуванням підготовки, проведення операції, заходу в Крим та його повного звільнення»,– каже Маломуж.

За словами військового, перекриття мосту викличе паніку в окупантів. Тоді ворог думатиме не так про оборону, як про порятунок, оскільки підтримка з боку Росії буде вже незначною, адже більшість російських військ залучатимуть на південно-східному напрямку – Запорізька область, Херсон, Маріуполь.

Нагадаємо, що в ніч на 24 квітня у тимчасово окупованому Криму окупаційна влада повідомила про нібито атаку на Севастополь. У мережі з’явилося відео, як ворожий Чорноморський флот нібито відбиває атаку надводних безпілотників на Севастополь. За словами місцевих жителів, пролунали два потужні вибухи, від яких прокинулося майже все місто.