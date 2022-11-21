Ракетний удар по житловому будинку на Харківщині: є жертви (фото)

Внаслідок атаки загинула 38-річна жінка, щонайменше двоє людей отримали поранення

Вчора ввечері ворог завдав ракетного удару системою С-300 по смт Шевченкове Куп'янського району. Ракета влучила у двоповерховий багатоквартирний будинок. Пошкоджено також житловий будинок поруч. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

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«На жаль, загинула 38-річна жінка, щонайменше двоє людей отримали поранення. Рятувальники ще розбирають завали», – йдеться в повідомленні.

Крім того російські окупанти з мінометів та артилерії обстрілювали райони населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. У м. Куп'янськ обстрілами пошкоджено складські приміщення, об'єкти цивільної промисловості. Сталися пожежі.

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Нагадаємо, 20 листопада загарбники вдарили по деокупованому Херсону. У місті пошкоджено багатоповерхівку.

Крім того, російські загарбники шість разів за ніч обстріляли населені пункти Дніпропетровщини.

До слова, триває 271-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, на окремих напрямках продовжує вести наступальні дії.