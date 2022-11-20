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Окупанти обстріляли звільнений Херсон

Юрій Лящук
glavcom.ua
Окупанти обстріляли звільнений Херсон
Дві ракети влучили в херсонську багатоповерхівку
фото ілюстративне

У деокупованому місті Херсон місцеві жителі чують звуки вибухів

Рашисти продовжують обстрілювати звільнений Херсон. Місцеві пабліки повідомляють, що дві ракети влучили в багатоповерхівку на Острові (острів у пониззі Дніпра, входить до складу земель Херсонської міської ради – «Главком»).

Окупанти обстріляли звільнений Херсон фото 1

До слова, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

До слова, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Читайте також: Як українці боролися з окупаційною владою Херсона – розповідь партизана

Теги: війна обстріл Херсон росія окупанти

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