Окупанти обстріляли звільнений Херсон

Дві ракети влучили в херсонську багатоповерхівку

У деокупованому місті Херсон місцеві жителі чують звуки вибухів

Рашисти продовжують обстрілювати звільнений Херсон. Місцеві пабліки повідомляють, що дві ракети влучили в багатоповерхівку на Острові (острів у пониззі Дніпра, входить до складу земель Херсонської міської ради – «Главком»).

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До слова, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

До слова, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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