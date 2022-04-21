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    Події в Україні

    Ракетний удар по Дніпропетровщині: п’ятеро поранених і розтрощене залізничне полотно

    У четвер, 21 квітня, рашисти завдали трьох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини - Ракетний удар по Дніпропетровщині: п’ятеро поранених і розтрощене залізничне полотно
    У четвер, 21 квітня, рашисти завдали трьох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини
    фото з відкритих джерел

    Постраждали п'ятеро людей: двоє чоловіків і троє жінок, їх госпіталізовано

    Від ракетних ударів по залізниці на Дніпропетровщині постраждали п'ятеро людей: двоє чоловіків і троє жінок. Їх госпіталізовано, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

    Нагадаємо, у четвер, 21 квітня, російські військові завдали ракетні удари по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі Дніпропетровської області.

    Через ракетний обстріл вщент розтрощене залізничне полотно і контактна мережа.

    «Поки не зрозуміло, чи зможемо відновити рух залізницею», – додав голова ОВА.

    Зауважимо, що близько 18:30 у Дніпропетровській області пролунав сигнал повітряної тривоги.

    Нагадаємо, у четвер, 21 квітня, від вибухів постраждав потяг, який віз людей із Запоріжжя. Вибухова хвиля вибила у кількох вагонах вікна. Їх замінили у Кривому Розі.

    Крім того, увечері 21 квітня Миколаїв знову опинився під прицільним вогнем російських військових. Обстановку в обласному центрі Миколаївської області прокоментували у Генштабі ЗСУ. За словами військових, ворог намагається покращити тактичне становище та наблизитися до міста, успіху в нього немає.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна УДАР обстріл потяг військові Україна Валентин Резніченко окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Дніпропетровщині: п’ятеро поранених і розтрощене залізничне полотно