Ракетний удар по Дніпропетровщині: п’ятеро поранених і розтрощене залізничне полотно

У четвер, 21 квітня, рашисти завдали трьох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини

У четвер, 21 квітня, рашисти завдали трьох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини

Постраждали п'ятеро людей: двоє чоловіків і троє жінок, їх госпіталізовано

Від ракетних ударів по залізниці на Дніпропетровщині постраждали п'ятеро людей: двоє чоловіків і троє жінок. Їх госпіталізовано, повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Нагадаємо, у четвер, 21 квітня, російські військові завдали ракетні удари по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі Дніпропетровської області.

Через ракетний обстріл вщент розтрощене залізничне полотно і контактна мережа.

«Поки не зрозуміло, чи зможемо відновити рух залізницею», – додав голова ОВА.

Зауважимо, що близько 18:30 у Дніпропетровській області пролунав сигнал повітряної тривоги.

Нагадаємо, у четвер, 21 квітня, від вибухів постраждав потяг, який віз людей із Запоріжжя. Вибухова хвиля вибила у кількох вагонах вікна. Їх замінили у Кривому Розі.

Крім того, увечері 21 квітня Миколаїв знову опинився під прицільним вогнем російських військових. Обстановку в обласному центрі Миколаївської області прокоментували у Генштабі ЗСУ. За словами військових, ворог намагається покращити тактичне становище та наблизитися до міста, успіху в нього немає.