Гравець «Динамо» не стримав сліз, коли розповідав про війну в Україні (відео)

Київська команда знаходиться за кордоном

Столичне «Динамо» зараз знаходиться в благодійному турне, де всі виручені під час матчів кошти спрямовують на допомогу Збройним силам України.

Після матчу з румунським «Клужем» (0:0), своїми враженнями на прес-конференції поділився гравець команди Олександр Караваєв.

«Насамперед, хотів би подякувати за такий прийом. Коли ми гуляли городом, запрошували всіх перехожих на матч та давали безкоштовно квитки, які люди із задоволенням брали. Це єдине, що ми можемо зробити зараз – виходити на футбольне поле, грати у футбол та збирати кошти для своєї Батьківщини. Ми це вміємо, ми це робимо, і якщо є така можливість зараз, то ми будемо використовувати її максимально та віддаватимемося в кожному матчі».

Коли гравця стали розпитувати за війну, він почав дякувати нашій армії. В цей момент, Караваєв навіть не зміг стримати сліз.

Нагадаємо, «Динамо» Київ оприлюднило заяву, що вирішило достроково припинити співпрацю з одним зі своїх гравців. Як виявилось, футболіст юнацької команди Артур Уваров приховував факт того, що є сином ворога України, представника владних структур так званої «ЛНР» Уварова Максима Анатолійовича – заступника голови «комітету народної ради» так званої «ЛНР» з питань державної безпеки та оборони, роботи правоохоронних органів та судової системи, законності».