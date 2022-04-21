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    Не спить та втратив 12 кілограмів: Саакашвілі у грузинській в’язниці почувається зле

    У Саакашвілі порушена артикуляція мови та почали відмовляти ноги - Не спить та втратив 12 кілограмів: Саакашвілі у грузинській в’язниці почувається зле
    У Саакашвілі порушена артикуляція мови та почали відмовляти ноги
    фото: Людмила Денісова/Facebook

    Омбудсменка Людмила Денісова заявила, що Саакашвілі не отримує належної медичної допомоги

    Стан здоров’я Михайла Саакашвілі викликає занепокоєння. Голова виконавчого комітету Національної ради реформ при Президентові України попросив про допомогу лікаря під час засідання у міському суді Тбілісі. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

    За словами омбудсменки, у Саакашвілі порушена артикуляція мови та почали відмовляти ноги. Він практично не може приймати їжу, внаслідок чого втратив близько 12 кілограмів та постійно відчуває слабкість та безсоння.

    «До руставської пенітенціарної установи, де утримується Міхеіл, з грудня минулого року не допускають незалежних лікарів. Це свідчить про відсутність належного лікування, визначеного консиліумом медиків, зібраних на вимогу Народного захисника Грузії, що прирівнюється до катування», – зауважила Денісова.

    Омбудсменка закликала владу Грузії забезпечити Саакашвілі належною медичною допомогою і дотримуватися норм міжнародного права. Зокрема, третьої статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

    «У залі суду Міхеіл зазначив, що стурбований наслідками воєнних дій рф проти України, хотів би бути поруч та допомагати героїчному народу України. Закликаю світове співтовариство відреагувати на порушення прав громадянина України Міхеіла Саакашвілі», – підсумувала Денісова.

    Раніше повідомлялося, що колишній президент Грузії та екскерівник Одеської обладміністрації Михайло Саакашвілі шкодує, що свого часу поїхав до Тбілісі, де його арештували та запроторили до в’язниці.

    Нагадаємо, Саакашвілі вважає визнання Росією «ЛДНР» перемогою України.

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    Теги: росія окупанти Хатія Деканоїдзе війна Михайло Саакашвілі Україна Людмила Денісова президент окупація час #stoprussia
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    Не спить та втратив 12 кілограмів: Саакашвілі у грузинській в’язниці почувається зле