Зеленський попросив Португалію допомогти зброєю (відео)

Зеленський закликав посилити санкції проти країни-агресора та закрити всі порти Португалії для російських суден

Президент Володимир Зеленський під час звернення до парламенту і народу Португалії закликав передати Україні танки Леопард, бронетранспортери та протикорабельні ракети Гарпун.

Глава держави розповів про звірства російських окупантів в Україні, масові вбивства, тортури, знущання над мирними жителями, створення фільтраційних таборів і примусове вивезення щонайменше 500 тисяч людей на територію країни-агресора.

Він нагадав, що російські війська знищують житлові квартали українських міст, підривають склади з продовольством, завдають ударів по університетах, школах, церквах і лікарнях.

Зеленський закликав посилити санкції проти країни-агресора та закрити всі порти Португалії для російських суден.

Він наголосив, що Росія, яка несе в Україні смерть та диктатуру, після нашої країни спробує повторити це в Польщі, Молдові, Грузії, країнах Балтії та інших країнах, «до яких зможе дотягнутися».

«Коли ми звертаємося до народів вільного світу, ми кажемо прості та зрозумілі речі. Нам потрібна зброя, щоб захиститися від жорстокого російського вторгнення, яке принесло нашим людям стільки ж зла, скільки 80 років тому принесло нацистське вторгнення. Танки Леопард, бронетранспортери, протикорабельні ракети Гарпун — це те, що у вас є і чим ви можете допомогти захисту свободи і цивілізації Європи. Тому звертаюся до вашої держави з проханням надати нам цю допомогу», – закликав президент.

Нагадаємо, прессекретарка Білого дому Джен Псакі анонсувала новий пакет військової допомоги для України, а ЗМІ, посилаючись на американських чиновників, говорили про те, що обсяг цієї допомоги складатиме орієнтовно $750 млн.