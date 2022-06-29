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    Події в Україні

    Ракетний удар по Дніпру: під завалами виявили тіла двох людей

    Під завалами будівлі автотранспортного підприємства знайшли тіла чоловіка і жінки - Ракетний удар по Дніпру: під завалами виявили тіла двох людей
    Під завалами будівлі автотранспортного підприємства знайшли тіла чоловіка і жінки
    фото: ДСНС

    На місці вибуху фахівці виявили уламки ракети «Калібр»

    Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих – чоловіка та жінку. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

    За словами чиновника, ці люди опинилися в епіцентрі вибуху. Вони не були військовими та не мали зброї.

    «На ранок прийшли погані новини. Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих – чоловіка та жінку. Ці люди опинилися в епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди», – написав Резніченко.

    Голова ОВА також зазначив, що на місці «прильоту» фахівці виявили уламки ракети «Калібр».

    «Напередодні ворог направив на нашу область шість таких ракет, чотири з них наші військові збили», – додав він.

    Як повідомлялося, російські окупанти випустили по Дніпропетровщині шість ракет. Силами ППО було збито чотири крилаті ракети морського базування «Калібр»: три – над Синельниківським районом, ще одну – над Дніпром.

    Раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що російські ракети влучили в СТО.

    У ДСНС повідомили, що дві ракети, випущені російськими окупантами по Дніпру, зруйнували промислове та транспортне підприємства міста. У транспортній компанії удар спричинив пожежу, яку рятувальники вже ліквідували. Попередньо, там пошкоджено 21 легковий та 13 вантажних автомобілів. Знищені будівлі, бокси та ангар.

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    Теги: росія окупанти війна Дніпро Україна Валентин Резніченко ракета #stoprussia
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    Ракетний удар по Дніпру: під завалами виявили тіла двох людей