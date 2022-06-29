Ракетний удар по Дніпру: під завалами виявили тіла двох людей

На місці вибуху фахівці виявили уламки ракети «Калібр»

Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих – чоловіка та жінку. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Валентин Резніченко.

За словами чиновника, ці люди опинилися в епіцентрі вибуху. Вони не були військовими та не мали зброї.

«На ранок прийшли погані новини. Під завалами будівлі автотранспортного підприємства, яке знищила ворожа ракета, рятувальники знайшли двох загиблих – чоловіка та жінку. Ці люди опинилися в епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди», – написав Резніченко.

Голова ОВА також зазначив, що на місці «прильоту» фахівці виявили уламки ракети «Калібр».

«Напередодні ворог направив на нашу область шість таких ракет, чотири з них наші військові збили», – додав він.

Як повідомлялося, російські окупанти випустили по Дніпропетровщині шість ракет. Силами ППО було збито чотири крилаті ракети морського базування «Калібр»: три – над Синельниківським районом, ще одну – над Дніпром.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що російські ракети влучили в СТО.

У ДСНС повідомили, що дві ракети, випущені російськими окупантами по Дніпру, зруйнували промислове та транспортне підприємства міста. У транспортній компанії удар спричинив пожежу, яку рятувальники вже ліквідували. Попередньо, там пошкоджено 21 легковий та 13 вантажних автомобілів. Знищені будівлі, бокси та ангар.

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