Обстріл Дніпра: Філатов повідомив, куди влучили рашисти

Рятувальники гасять пожежу

Сьогодні, 28 червня, рашисти влучили ракетою в СТО у Дніпрі. Про це повідомив мер Борис Філатов у Telegram.

«Щойно російські виродки влупили ракетою в СТО «Автодизель». Найкраще СТО, де всі дніпряни ремонтували свої дизельні автомобілі. У тому числі і я. ... Жодних військових, жодної зброї, жодної техніки. Нічого! Звичайні прості дніпряни, слюсарі та трудяги перебувають зараз під завалами. Рятувальники гасять пожежу», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги стало відомо, що у Дніпрі лунали вибухи.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов розповів про ситуацію в місті під час війни. Також він підняв тему організованих злочинних угруповань в Дніпрі.

Також Борис Філатов офіційно звернувся до державних структур, зокрема, СБУ та НАБУ, із проханням звернути увагу на діяльність телеканалу, підконтрольного бізнесмену Олександру Петровському, відомому у кримінальному світі під прізвиськом «Нарік».