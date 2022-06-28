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  4. Удар по Дніпру: «прильоти» спричинили масштабні руйнування (фото)
рус
    Події в Україні

    Удар по Дніпру: «прильоти» спричинили масштабні руйнування (фото)

    У транспортній компанії ракетний удар спричинив руйнування та пожежу - Удар по Дніпру: «прильоти» спричинили масштабні руйнування (фото)
    У транспортній компанії ракетний удар спричинив руйнування та пожежу
    фото: ДСНС

    Рятувальники розбирають завали та шукають людей

    Дві ракети, випущені російськими окупантами по Дніпру, зруйнували промислове та транспортне підприємства міста. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області.

    У транспортній компанії удар спричинив пожежу, яку рятувальники вже ліквідували. Попередньо, там пошкоджено 21 легковий та 13 вантажних автомобілів. Знищені будівлі, бокси та ангар.

    На місці працює 41 рятувальник та 11 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Розбирають завали та шукають людей.

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    Удар по Дніпру: «прильоти» спричинили масштабні руйнування (фото)
    Удар по Дніпру: «прильоти» спричинили масштабні руйнування (фото)
    Удар по Дніпру: «прильоти» спричинили масштабні руйнування (фото)
    Удар по Дніпру: «прильоти» спричинили масштабні руйнування (фото)

    Також «приліт» зруйнував залізничну інфраструктуру. Рух потягів було зупинено.

    За повідомленням «Укрзалізниці», проїзд ушкодженою ділянкою поблизу Дніпра вже відновлено, потяги вирушили своїми маршрутами.

    Крім того, за попередніми даними, у Дніпрі пошкоджено кілька житлових будинків.

    Як повідомлялося, російські окупанти випустили по Дніпропетровщині шість ракет. Силами ППО було збито чотири крилаті ракети морського базування «Калібр»: три – над Синельниківським районом, ще одну – над Дніпром.

    Раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що російські ракети влучили в СТО.

    Читайте також: Ракетна атака на Дніпропетровщину: ОВА повідомила деталі


    Теги: росія окупанти ДСНС війна Дніпро рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    Удар по Дніпру: «прильоти» спричинили масштабні руйнування (фото)