Повітряні сили ЗСУ повідомили, скільки ракет рашисти випустили по Дніпру

Український військовим вдалося збити чотири ракети

Сьогодні рашисти випустили шість ракет по місту Дніпро. Чотири з них українські військові збили. Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

«Сьогодні, близько 17.30, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування «Калібр» з акваторії Чорного моря. Шість ракет рашистів було спрямований по місту Дніпро. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування «Схід» Повітряних Сил ЗС України збито чотири ракети ворога», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, російські ракети влучили в СТО. Також сьогодні під час повітряної тривоги стало відомо, що у Дніпрі лунали вибухи.