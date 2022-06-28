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    Події в Україні

    Повітряні сили ЗСУ повідомили, скільки ракет рашисти випустили по Дніпру

    Росіяни обстріляли Дніпро з&nbsp;акваторії Чорного моря - Повітряні сили ЗСУ повідомили, скільки ракет рашисти випустили по Дніпру
    Росіяни обстріляли Дніпро з акваторії Чорного моря
    фото: army-news.org

    Український військовим вдалося збити чотири ракети

    Сьогодні рашисти випустили шість ракет по місту Дніпро. Чотири з них українські військові збили. Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook.

    «Сьогодні, близько 17.30, російські окупанти завдали удару крилатими ракетами морського базування «Калібр» з акваторії Чорного моря. Шість ракет рашистів було спрямований по місту Дніпро. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування «Схід» Повітряних Сил ЗС України збито чотири ракети ворога», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, як повідомив мер Дніпра Борис Філатов, російські ракети влучили в СТО. Також сьогодні під час повітряної тривоги стало відомо, що у Дніпрі лунали вибухи.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ Борис Філатов війна Дніпро Генштаб військові Україна окупація #stoprussia
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    Повітряні сили ЗСУ повідомили, скільки ракет рашисти випустили по Дніпру