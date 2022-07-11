Ракетний удар по Миколаєву: стали відомі деталі обстрілу

Ракети по Миколаєву було випущено з боку тимчасово окупованої Херсонської області

По Миколаєву було випущено близько дев'яти ракет

У понеділок, 11 липня, близько 4:00 Миколаїв потрапив під ракетний обстріл. Про це повідомляють містяни, передає «Новости-N».

Повідомляється, що ракети було випущено з боку тимчасово окупованої Херсонської області.

О 4:03 по всій області було оголошено повітряну тривогу. У місті пролунали потужні вибухи.

У соціальних мережах стверджується, що по Миколаєву було випущено не менше 9 ракет.

О 4:35 було оголошено відбій повітряної тривоги.

Як повідомлялося, на світанку 11 липня у Харкові та Миколаєві пролунали вибухи.

Згодом стало відомо, що росіяни поцілили ракетою в шестиповерховий житловий будинок в центрі Харкова. Станом на 04:30 рятувальники вже витягнули з-під завалів літню жінку.