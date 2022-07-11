Ракетний удар по Миколаєву: стали відомі деталі обстрілу
По Миколаєву було випущено близько дев'яти ракет
У понеділок, 11 липня, близько 4:00 Миколаїв потрапив під ракетний обстріл. Про це повідомляють містяни, передає «Новости-N».
Повідомляється, що ракети було випущено з боку тимчасово окупованої Херсонської області.
О 4:03 по всій області було оголошено повітряну тривогу. У місті пролунали потужні вибухи.
У соціальних мережах стверджується, що по Миколаєву було випущено не менше 9 ракет.
О 4:35 було оголошено відбій повітряної тривоги.
Як повідомлялося, на світанку 11 липня у Харкові та Миколаєві пролунали вибухи.
Згодом стало відомо, що росіяни поцілили ракетою в шестиповерховий житловий будинок в центрі Харкова. Станом на 04:30 рятувальники вже витягнули з-під завалів літню жінку.