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    Події в Україні

    Окупанти посилюють удари під Бахмутом, щоб відрізати місто – ISW

    У Бахмуті пожежі після обстрілу запальними снарядами - Окупанти посилюють удари під Бахмутом, щоб відрізати місто – ISW
    У Бахмуті пожежі після обстрілу запальними снарядами

    Війська РФ готують умови для майбутніх наступів

    Російські війська посилюють артилерійські і ракетні удари на захід від Бахмута Донецької області, щоб ізолювати місто від ліній комунікацій. Про це повідомляють аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW).

    Уточнюється, що хоча у росіян «оперативна пауза», вони беруть участь в операціях, щоб підготувати умови для майбутніх наступів.

    Зокрема, росіяни провели обмежену і безуспішну наземну наступальну операцію на північ від Донецька і обмежені розвідувальні операції на північний захід від Слов'янська.

    Ключові висновки ISW:

    • російські війська перебувають у паузі на ТВД бойових дій в Україні та ведуть бойові дії для створення умов для майбутніх наступальних дій
    • російські війська провели обмежені пошукові операції на північний захід від Слов'янська
    • російські війська, ймовірно, посилюють артилерійські та ракетні удари на захід від Бахмута, щоб ізолювати місто від критичних наземних комунікацій (GLOCs)
    • російські війська здійснили обмежену та невдалу наземну атаку на північ від міста Донецьк
    • російське військове керівництво продовжує формувати спеціальні добровольчі підрозділи та бойові організації приватних військових компаній, які частково складаються зі старших чоловіків та злочинців, для підтримки операцій в Україні.

    Як повідомлялося, 10 липня російські військові обстріляли Бахмут запальними снарядами, внаслідок чого спалахнули пожежі.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти посилюють удари під Бахмутом, щоб відрізати місто – ISW