Окупанти посилюють удари під Бахмутом, щоб відрізати місто – ISW
Війська РФ готують умови для майбутніх наступів
Російські війська посилюють артилерійські і ракетні удари на захід від Бахмута Донецької області, щоб ізолювати місто від ліній комунікацій. Про це повідомляють аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW).
Уточнюється, що хоча у росіян «оперативна пауза», вони беруть участь в операціях, щоб підготувати умови для майбутніх наступів.
Зокрема, росіяни провели обмежену і безуспішну наземну наступальну операцію на північ від Донецька і обмежені розвідувальні операції на північний захід від Слов'янська.
Ключові висновки ISW:
- російські війська перебувають у паузі на ТВД бойових дій в Україні та ведуть бойові дії для створення умов для майбутніх наступальних дій
- російські війська провели обмежені пошукові операції на північний захід від Слов'янська
- російські війська, ймовірно, посилюють артилерійські та ракетні удари на захід від Бахмута, щоб ізолювати місто від критичних наземних комунікацій (GLOCs)
- російські війська здійснили обмежену та невдалу наземну атаку на північ від міста Донецьк
- російське військове керівництво продовжує формувати спеціальні добровольчі підрозділи та бойові організації приватних військових компаній, які частково складаються зі старших чоловіків та злочинців, для підтримки операцій в Україні.
Як повідомлялося, 10 липня російські військові обстріляли Бахмут запальними снарядами, внаслідок чого спалахнули пожежі.