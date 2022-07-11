Окупанти посилюють удари під Бахмутом, щоб відрізати місто – ISW

Війська РФ готують умови для майбутніх наступів

Російські війська посилюють артилерійські і ракетні удари на захід від Бахмута Донецької області, щоб ізолювати місто від ліній комунікацій. Про це повідомляють аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW).

Уточнюється, що хоча у росіян «оперативна пауза», вони беруть участь в операціях, щоб підготувати умови для майбутніх наступів.

Зокрема, росіяни провели обмежену і безуспішну наземну наступальну операцію на північ від Донецька і обмежені розвідувальні операції на північний захід від Слов'янська.

Ключові висновки ISW:

російські війська перебувають у паузі на ТВД бойових дій в Україні та ведуть бойові дії для створення умов для майбутніх наступальних дій

російські війська провели обмежені пошукові операції на північний захід від Слов'янська

російські війська, ймовірно, посилюють артилерійські та ракетні удари на захід від Бахмута, щоб ізолювати місто від критичних наземних комунікацій (GLOCs)

російські війська здійснили обмежену та невдалу наземну атаку на північ від міста Донецьк

російське військове керівництво продовжує формувати спеціальні добровольчі підрозділи та бойові організації приватних військових компаній, які частково складаються зі старших чоловіків та злочинців, для підтримки операцій в Україні.

Як повідомлялося, 10 липня російські військові обстріляли Бахмут запальними снарядами, внаслідок чого спалахнули пожежі.