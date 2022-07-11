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    Події в Україні

    На Миколаївщині потонув 12-річний хлопець

    Дитину шукали кілька годин<b></b> - На Миколаївщині потонув 12-річний хлопець

    Дитину шукали кілька годин

    фото: ДСНС

    Трагедія сталася на річці Південний Буг, хлопці рибалили на забороненому пляжі

    10 липня у Первомайську Миколаївської області на річці Південний Буг потонув 12-річний хлопець. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

    Згідно з повідомленням, очевидці розповіли, що двоє хлопчиків рибалили на місцевому, забороненому для купання, пляжі.

    Бавлячись у воді, один із них раптово зник з поля зору.

    Рятувальники, поліцейські та місцеві мешканці шукали дитину кілька годин, поки не знайшли вже бездиханне тіло.

    У ДСНС вкотре закликали громадян: «Уникайте відпочинку на стихійних, необлаштованих для цього пляжах. Бережіть себе та своїх близьких!».

    Нагадаємо, днями в Ізраїлі затонув 16-річний українець: подробиці.

    Раніше ДСНС назвала області, у водоймах яких купатися досі небезпечно.

    Крім того, влада розповіла, чи можна відвідувати водойми на деокупованій Київщині.

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    Теги: росія окупанти державна служба ДСНС війна пляжі рятувальники Україна окупація #stoprussia
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    На Миколаївщині потонув 12-річний хлопець