На Миколаївщині потонув 12-річний хлопець

Трагедія сталася на річці Південний Буг, хлопці рибалили на забороненому пляжі

10 липня у Первомайську Миколаївської області на річці Південний Буг потонув 12-річний хлопець. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Згідно з повідомленням, очевидці розповіли, що двоє хлопчиків рибалили на місцевому, забороненому для купання, пляжі.

Бавлячись у воді, один із них раптово зник з поля зору.

Рятувальники, поліцейські та місцеві мешканці шукали дитину кілька годин, поки не знайшли вже бездиханне тіло.

У ДСНС вкотре закликали громадян: «Уникайте відпочинку на стихійних, необлаштованих для цього пляжах. Бережіть себе та своїх близьких!».

Нагадаємо, днями в Ізраїлі затонув 16-річний українець: подробиці.

Раніше ДСНС назвала області, у водоймах яких купатися досі небезпечно.

Крім того, влада розповіла, чи можна відвідувати водойми на деокупованій Київщині.

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