На Миколаївщині потонув 12-річний хлопець
Дитину шукали кілька годин
Трагедія сталася на річці Південний Буг, хлопці рибалили на забороненому пляжі
10 липня у Первомайську Миколаївської області на річці Південний Буг потонув 12-річний хлопець. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
Згідно з повідомленням, очевидці розповіли, що двоє хлопчиків рибалили на місцевому, забороненому для купання, пляжі.
Бавлячись у воді, один із них раптово зник з поля зору.
Рятувальники, поліцейські та місцеві мешканці шукали дитину кілька годин, поки не знайшли вже бездиханне тіло.
У ДСНС вкотре закликали громадян: «Уникайте відпочинку на стихійних, необлаштованих для цього пляжах. Бережіть себе та своїх близьких!».
Нагадаємо, днями в Ізраїлі затонув 16-річний українець: подробиці.
Раніше ДСНС назвала області, у водоймах яких купатися досі небезпечно.
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