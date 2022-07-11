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    Події в Україні

    Окупанти влучили в багатоповерхівку в Харкові – ЗМІ

    Російська ракета прилетіла в шестиповерховий будинок - Окупанти влучили в багатоповерхівку в Харкові – ЗМІ

    Російська ракета прилетіла в шестиповерховий будинок

    фото з відкритих джерел

    У центрі Харкова розбирають завали, вже відомо про одну постраждалу

    У Харкові під час тривоги в ніч на 11 липня прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що росіяни поцілили ракетою в шестиповерховий житловий будинок в центрі міста. Про це розповіли журналістам службовці ДСНС, які одразу поїхали на місце удару, пише «Суспільне».

    Станом на 04:30 рятувальники вже витягнули з-під завалів літню жінку.

    Проте наразі невідомо, чи є ще постраждалі. Адже в атакованому будинку могли були ще люди.

    Рятувально-пошукові роботи тривають, тому детальніша інформація буде вже зранку.

    У мережі повідомили, що ракети запускали з російського Бєлгорода. Тривогу в Харківській області від 10 години вечора оголошували тричі.

    Після 3 години ночі місцеві вже повідомили, що почули вибухи.

    Також стало відомо про вибухи в Миколаєві.

    Як відомо, минулої ночі під ранок у Харкові пролунали вибухи.

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    Теги: Харків росія окупанти ЗМІ ДСНС війна рятувальники Україна будинок окупація #stoprussia
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    Окупанти влучили в багатоповерхівку в Харкові – ЗМІ