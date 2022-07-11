Окупанти влучили в багатоповерхівку в Харкові – ЗМІ

У центрі Харкова розбирають завали, вже відомо про одну постраждалу

У Харкові під час тривоги в ніч на 11 липня прогриміли вибухи. Згодом стало відомо, що росіяни поцілили ракетою в шестиповерховий житловий будинок в центрі міста. Про це розповіли журналістам службовці ДСНС, які одразу поїхали на місце удару, пише «Суспільне».

Станом на 04:30 рятувальники вже витягнули з-під завалів літню жінку.

Проте наразі невідомо, чи є ще постраждалі. Адже в атакованому будинку могли були ще люди.

Рятувально-пошукові роботи тривають, тому детальніша інформація буде вже зранку.

У мережі повідомили, що ракети запускали з російського Бєлгорода. Тривогу в Харківській області від 10 години вечора оголошували тричі.

Після 3 години ночі місцеві вже повідомили, що почули вибухи.

Також стало відомо про вибухи в Миколаєві.

Як відомо, минулої ночі під ранок у Харкові пролунали вибухи.

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