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    Уранці в двох містах пролунали вибухи

    Місто щоночі під вогнем окупантів - Уранці в двох містах пролунали вибухи
    Місто щоночі під вогнем окупантів
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    Не виходьте з укриттів!

    Рано-вранці 11 липня у Харкові та Миколаєві пролунали вибухи. Про це інформує «Суспільне. Харків» у Telegram.

    За попередньою інформацією, у Харкові пролунало три дуже гучні вибухи.

    Перед цим у обох містах була оголошена повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, перебувайте в укриттях.

    Офіційної інформації щодо ситуації в містах наразі немає.

    Нагадаємо, не можна знімати на відео чи фото і викладати в мережу «прильоти», якщо такі є. не ставайте коригувальниками ворожого вогню!

    Учора на світанку росіяни теж масовано били по місту з зенітно-ракетних систем С-300 – зокрема, по залізничній інфраструктурі.

    Як відомо, минулої ночі під ранок у Харкові пролунали вибухи.

    Напередодні також окупанти обстріляли Бахмут запальними снарядами (відео).

    А ще окупанти гатили по Донеччині: двоє загиблих (фото).

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    Теги: Харків росія окупанти війна Україна Telegram місто окупація #stoprussia
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    Уранці в двох містах пролунали вибухи