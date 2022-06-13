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    Події в Україні

    Ракетний удар по Прилуках: стали відомі нові деталі обстрілу (фото)

    Російські ракети зруйнували&nbsp;об&rsquo;єкт, що розташований поблизу Прилук - Ракетний удар по Прилуках: стали відомі нові деталі обстрілу (фото)
    Російські ракети зруйнували об’єкт, що розташований поблизу Прилук
    фото: В’ячеслав Чаус/Telegram

    Внаслідок ворожого удару здетонували боєприпаси на об'єкті поблизу Прилук

    За результатами ворожого ракетного обстрілу Прилуцького району Чернігівщини жертв нема. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

    Наразі він із командою перебуває у постраждалому районі.

    Чаус повідомив, що удар російських ракет прийшовся по об’єкту, що розташований поблизу Прилук. Здетонували боєприпаси.

    «Людей евакуювали з наближених до місць «прильотів» чотирьох сіл через небезпеку поширення пожежі. Наразі вогонь локалізовано. Евакуйовані повернуться до домівок завтра. Тим часом правоохоронці слідкуватимуть за порядком, аби не було мародерства», – повідомив голова Чернігівської ОВА.

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    Ракетний удар по Прилуках: стали відомі нові деталі обстрілу (фото)
    Ракетний удар по Прилуках: стали відомі нові деталі обстрілу (фото)
    Ракетний удар по Прилуках: стали відомі нові деталі обстрілу (фото)
    фото: В’ячеслав Чаус/Telegram

    Бригади електриків працюють над відновленням ліній електропередач, підключення абонентів розпочнеться завтра вранці після повернення мешканців.

    Нагадаємо, сьогодні, 13 червня, російські війська нанесли ракетний удар по Прилуках на Чернігівщині.

    Після ракетних ударів по кількох населених пунктах Прилуцького району влада регіону оголосила евакуацію.

    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Прилуках: стали відомі нові деталі обстрілу (фото)