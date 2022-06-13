Ракетний удар по Прилуках: стали відомі нові деталі обстрілу (фото)

Внаслідок ворожого удару здетонували боєприпаси на об'єкті поблизу Прилук

За результатами ворожого ракетного обстрілу Прилуцького району Чернігівщини жертв нема. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Наразі він із командою перебуває у постраждалому районі.

Чаус повідомив, що удар російських ракет прийшовся по об’єкту, що розташований поблизу Прилук. Здетонували боєприпаси.

«Людей евакуювали з наближених до місць «прильотів» чотирьох сіл через небезпеку поширення пожежі. Наразі вогонь локалізовано. Евакуйовані повернуться до домівок завтра. Тим часом правоохоронці слідкуватимуть за порядком, аби не було мародерства», – повідомив голова Чернігівської ОВА.

Бригади електриків працюють над відновленням ліній електропередач, підключення абонентів розпочнеться завтра вранці після повернення мешканців.

Нагадаємо, сьогодні, 13 червня, російські війська нанесли ракетний удар по Прилуках на Чернігівщині.

Після ракетних ударів по кількох населених пунктах Прилуцького району влада регіону оголосила евакуацію.