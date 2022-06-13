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    Події в Україні

    Окупанти завдали ракетного удару по Прилуках

    Окупанти завдали ракетного удару по Прилуках
    фото: Інсайдер UA

    Зафіксовано «прильоти» трьох ракет

    Сьогодні, 13 червня, російські війська нанесли ракетний удар по Прилуках на Чернігівщині. Цю інформацію підтвердив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.

    «Щойно стало відомо, що ворог наніс ракетний удар по Прилуках. Зафіксовано «прильоти» трьох ракет», – йдеться в повідомленні.

    Інформація щодо руйнувань уточнюється. «Просимо не вказувати місця «прильотів», – зазначив голова ОДА. Більш детальна інформація з’ясовується.

    Нагадаємо, 11 червня, окупанти завдали ракетного удару по місті Чортків, що у Тернопільській області. За медичною допомогою звернулися 23 особи: як цивільні, так і військові. Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості.

    Серед постраждалих – дівчинка 12 років з Харкова. Її сім'я, після початку повномасштабного вторгнення, переїхала на Тернопільщину.

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    Теги: росія окупанти війна Чернігівщина Україна ракета окупація #stoprussia
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    Окупанти завдали ракетного удару по Прилуках