Зеленський звернувся до українців з проханням (відео)

Зеленський підбив підсумки 110-днів війни

Президент України Володимир Зеленський попросив українців спілкуватися з людьми на окупованому півдні, на Донбасі, на Харківщині. Про це Зеленський сказав у своєму зверненні.

«Я прошу всіх, у кого є така можливість, спілкуватися з людьми на окупованому півдні, на Донбасі, на Харківщині. Говоріть їм, говоріть їм про Україну. Говоріть їм правду. Говоріть про те, що звільнення буде. Говоріть Кирилівці, Генічеську, Бердянську, Мангушу. Говоріть Горлівці, Донецьку, Луганську. Говоріть усім на Харківщині, хто ще змушений бачити російський прапор на українській землі. Говоріть їм, що українська армія обов'язково прийде», – сказав президент.

Він також зазначив, що українська влада звільнить і Крим.

«Звичайно, ми звільнимо й наш Крим. Прапор України знову буде над Ялтою та Судаком, над Джанкоєм і Євпаторією. І хай кожен з російських посадовців, хто захопив собі дорогоцінну землю в Криму, памʼятає: це не та земля, де їм буде спокій», – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що українці не мають іншого вибору, ніж звільняти всю нашу територію.

«Ми маємо справу з абсолютним злом. І ми не маємо іншого вибору, ніж іти далі. Звільняти всю нашу територію. Вибивати окупантів з усіх наших областей. І хоча зараз ширина фронту – уже понад дві з половиною тисячі кілометрів, відчувається, що стратегічна ініціатива – все ж за нами. Ми прийдемо в усі наші міста – Херсон, Мелітополь, Маріуполь, Енергодар, ми прийдемо в усі наші села, у яких поки що немає нашого прапора. Немає на адміністративних будівлях, хоча українських прапорів там, я впевнений, дуже багато – просто у людей, просто вдома. І ми їх уже бачили, коли люди протестували проти окупантів. І ми їх ще побачимо – побачимо всюди, коли повернемось… Ми відбудуємо все, що зруйнували окупанти. Від Волновахи до Чорткова. Бо це – Україна. І це на нашу долю випало повертати й укріплювати». Володимир Зеленський звернувся до українців наприкінці 110–го дня війни», – підкреслив Зеленський.

До слова, президент Володимир Зеленський поспілкувався з колегою із Гватемали Алехандром Джамматтеї. Він вдячний за його підтримку України.