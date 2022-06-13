Ракетний удар по Чернігівщині: у Прилуках оголошена евакуація

Евакуацію оголошено в селах Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець

Після ракетних ударів по кількох населених пунктах Прилуцького району Чернігівської області, влада регіону оголосила евакуацію. Про це заявив директор департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергій Болдирєв у коментарі «Суспільному».

Він розповів, що евакуацію оголошено в селах Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець, що знаходяться біля Прилук.

«Причина – через ракетні удари є загроза поширення пожежі», – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 13 червня, російські війська нанесли ракетний удар по Прилуках на Чернігівщині. Цю інформацію підтвердив голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус.