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Стало відомо, чи збираються рашисти виводити війська з Енергодара (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Стало відомо, чи збираються рашисти виводити війська з Енергодара (відео)
В Енергодарі із важким озброєнням стоять російські війська
фото з відкритих джерел

Росія не готова виводити свої підрозділи безпосередньо з Енергодара

Наразі немає підтвердження, що РФ виводить свої війська з Енергодара Запорізької області, де розташована Запорізька атомна електростанція. Про це голова обласної державної військової адміністрації Олександр Старух розповів в ефірі «Еспресо», його коментар опублікували в його Telegram-каналі.

«Немає такої інформації, і заяви ви ж бачите, з боку (прессекретаря президента РФ – «Главком») Пєскова цього та всіх інших, що вони не готові виводити свої підрозділи безпосередньо з Енергодара. Але ми все ж таки наполегливо очікуємо, що наші партнери – і МАГАТЕ та інші міжнародні організації – що вони виконають свої зобов'язання й убезпечать себе і світ від імовірних наслідків", – сказав він.

Старух підкреслив, що станція із серпня перебуває у стані холодної або гарячої зупинки, блоки не працюють.

«Поки там із важким озброєнням стоять російські війська, це серйозна загроза ядерній безпеці континенту», – додав він.

«Ми не бачимо виведення військ ворога з атомного об'єкта», – наголосив Старух у підписі до відео.

Як відомо, Запорізька АЕС з 4 березня 2022 року перебуває під контролем російських окупантів. Також захоплено місто-супутник АЕС – Енергодар. З початку війни ЗАЕС постійно обстрілюють, через що станція регулярно знеструмлюється. 

Крім того, вранці 25 листопада стало відомо, що армія країни-агресора РФ вдруге атакувала передмістя Запоріжжя.

Як повідомлялося, перед цим було відновлено зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції. 

Як відомо, 23 листопада через ракетну атаку було відключено від мережі три АЕС, ЗАЕС працювала в режимі повного блекауту.

Внаслідок ракетної атаки 23 листопада зазнали пошкоджень об'єкти енергетичної інфраструктури України. Запроваджені аварійні відключення електроенергії.

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Теги: Енергодар Запорізька АЕС окупанти росія війна Україна

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