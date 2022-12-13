Коли рашисти залишать Запорізьку АЕС – заява Шмигаля

Шмигаль заявив, що окупанти надзвичайно складно відносяться до ЗАЕС

У міжнародних партнерів України наразі немає конкретної інформації щодо намірів РФ вивести війська з території Запорізької атомної електростанції, досі тривають переговори. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

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«Стосовно звільнення Запорізької атомної станції. Поки що конкретики у наших партнерів, на жаль, немає. Росіяни поки що надзвичайно складно відносяться до цього об'єкта, і ми розуміємо, що маємо, як і всю нашу землю, звільняти всі наші об'єкти, усі наші міста», – сказав Шмигаль.

Він додав, що і французька сторона, і МАГАТЕ продовжують переговори щодо виведення російських військ із ЗАЕС.

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Також прем'єр-міністр нагадав, що на Запорізькій АЕС працює спостережна технічна місія МАГАТЕ, а найближчим часом такі місії будуть на всіх українських АЕС.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон на міжнародній конференції заявив, що питання Запорізької АЕС буде вирішено найближчими тижнями. Наразі вже існує угода про виведення важких озброєнь і електростанції біля Енергодару.