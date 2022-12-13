Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Коли рашисти залишать Запорізьку АЕС – заява Шмигаля

Юрій Лящук
glavcom.ua
Коли рашисти залишать Запорізьку АЕС – заява Шмигаля
На Запорізькій АЕС працює спостережна технічна місія МАГАТЕ
фото: Reuters

Шмигаль заявив, що окупанти надзвичайно складно відносяться до ЗАЕС

У міжнародних партнерів України наразі немає конкретної інформації щодо намірів РФ вивести війська з території Запорізької атомної електростанції, досі тривають переговори. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.

«Стосовно звільнення Запорізької атомної станції. Поки що конкретики у наших партнерів, на жаль, немає. Росіяни поки що надзвичайно складно відносяться до цього об'єкта, і ми розуміємо, що маємо, як і всю нашу землю, звільняти всі наші об'єкти, усі наші міста», – сказав Шмигаль.

Він додав, що і французька сторона, і МАГАТЕ продовжують переговори щодо виведення російських військ із ЗАЕС.

Також прем'єр-міністр нагадав, що на Запорізькій АЕС працює спостережна технічна місія МАГАТЕ, а найближчим часом такі місії будуть на всіх українських АЕС.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон на міжнародній конференції заявив, що питання Запорізької АЕС буде вирішено найближчими тижнями. Наразі вже існує угода про виведення важких озброєнь і електростанції біля Енергодару.

Читайте також: Росіяни посилюють репресії проти працівників ЗАЕС – Енергоатом
Теги: Запорізька АЕС Денис Шмигаль війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти продовжують контролювати Запорізьку атомну станцію
Ситуація навколо ЗАЕС. Чи варто йти на угоду з росіянами
Сьогодні, 17:41
Гроссі сподівається, що зона безпеки навколо ЗАЕС буде створена найближчим часом
Гроссі пояснив, коли буде створена зона безпеки навколо Запорізької АЕС
10 грудня, 02:58
Виведення важкого озброєння із ЗАЕС: Макрон розповів про угоду
Виведення важкого озброєння із ЗАЕС: Макрон розповів про угоду
Сьогодні, 13:16

Події в Україні

Голова Херсонської ОВА назвав населені пункти, у яких з'явилося світло
Голова Херсонської ОВА назвав населені пункти, у яких з'явилося світло
Коли рашисти залишать Запорізьку АЕС – заява Шмигаля
Коли рашисти залишать Запорізьку АЕС – заява Шмигаля
Україна налагодила виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм – Данілов
Україна налагодила виробництво снарядів калібру 152 та 122 мм – Данілов
На береговій лінії Нікополя спрацювали міни загородження – Євтушенко
На береговій лінії Нікополя спрацювали міни загородження – Євтушенко
Важливі закони від Ради та Patriot для України. П'ять новин 13 грудня
Важливі закони від Ради та Patriot для України. П'ять новин 13 грудня
Данілов повідомив, чи пристане РФ на пропозицію Зеленського вивести війська на Різдво
Данілов повідомив, чи пристане РФ на пропозицію Зеленського вивести війська на Різдво

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
120K
Новий ракетний удар: ЗСУ повідомили, що може стати мішенню ворога
45K
Через війну росіяни отримали алкогольний «сюрприз» від Китаю
25K
Лідери G7 анонсували покарання для Путіна: пропагандисти б'ються в істериці
12K
Тривога в Україні: РФ перекинула до Білорусі винищувачі
12K
Зеленський підірвав мережу анекдотом про одеських євреїв та НАТО (відео)
9125
13 грудня: яке сьогодні свято, прикмети й заборони

Новини

Парламентські юристи розкритикували законопроєкт «Про медіа»
Сьогодні, 16:03
Цензура й обмеження свободи слова. Журналісти виступили проти закону про медіа
Сьогодні, 10:37
Окупанти намагаються наступати на чотирьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Вибухи в Енгельсі та інші «диверсії»: як РФ намагається виправдати удари по Україні
Вчора, 15:41
Газовики з різних областей передали «Херсонгазу» шість аварійок
Вчора, 12:53
За добу ЗСУ знищили понад три десятки баз окупантів – Генштаб
Вчора, 07:11

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту