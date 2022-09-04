Рашисти намагаються змусити жителів Херсонщини видати партизанів

У Херсонській області окупанти проводять так звані фільтраційні заходи

На тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники проводять фільтрацію, щоб змусити людей видати знайомих учасників партизанського руху. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«У Херсонській області окупанти зранку проводять так звані фільтраційні заходи. Таким чином, за інформацією Руху опору «Південь» УДА, намагаються залякати місцевих мешканців та змусити їх видати рідних і близьких – учасників партизанського руху. Методички НКВС (народний комісаріат внутрішніх справ СРСР, – ред.) на Московії не змінилися» , – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Мелітополі партизани підірвали їдальню, де вечеряли окупанти.

До слова, триває 193-тя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.