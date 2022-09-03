На Запоріжжі партизан підірвав себе разом з двома окупантами

Останніми словами Максима Махринова були «Слава Україні!»

На Запоріжжі у тимчасово окупованому Токмаку партизан допомагав ЗСУ, а коли вороги прийшли до нього зі звинуваченнями, то підірвав себе разом із ними. Про це повідомляє РІА «Мелітополь».

«Максим Махринов підірвав себе разом з двома окупантами при виході з під’їзду власного будинку в Токмаку. Рашисти прийшли до нього зі звинуваченнями у коригуванні вогню ЗСУ по базах окупантів у місті. Максим дійсно партизанив, допомогаючи визволенню рідного міста», - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, останніми словами Максима були «Слава Україні!».

Нагадаємо, у Мелітополі партизани підірвали їдальню, де вечеряли окупанти.

Триває 192-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.