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На Запоріжжі партизан підірвав себе разом з двома окупантами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Запоріжжі партизан підірвав себе разом з двома окупантами
Максим Махринов підірвав себе разом з двома окупантами
фото: РІА «Мелітополь»

Останніми словами Максима Махринова були «Слава Україні!»

На Запоріжжі у тимчасово окупованому Токмаку партизан допомагав ЗСУ, а коли вороги прийшли до нього зі звинуваченнями, то підірвав себе разом із ними. Про це повідомляє РІА «Мелітополь».

«Максим Махринов підірвав себе разом з двома окупантами при виході з під’їзду власного будинку в Токмаку. Рашисти прийшли до нього зі звинуваченнями у коригуванні вогню ЗСУ по базах окупантів у місті. Максим дійсно партизанив, допомогаючи визволенню рідного міста», - йдеться у повідомленні.

За інформацією видання, останніми словами Максима були «Слава Україні!».

Нагадаємо, у Мелітополі партизани підірвали їдальню, де вечеряли окупанти

Триває 192-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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Теги: війна Запоріжжя смерть окупація

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