У Мелітополі партизани підірвали їдальню, де вечеряли окупанти

Рашисти організували в Мелітополі п'ять військових баз

У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі партизани підірвали місце відпочинку рашистів, де знаходилось щонайменше п’ять автівок російської спецслужби. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

«Учора було три епіцентри, які зазнавати втрат для рашистів. О 17:00 було чотири гучних вибухи в Мелітополі. Головне, що постраждала одна маленька, але дуже важлива для рашистів військова частина. Нині ми очікуємо підтвердження інформації, але жителі Мелітополя вже бачили, що на півночі міста розташована військова частина вже не може функціонувати», – сказав мер.

Крім того, учора в тимчасово окупованому селищі Михайлівка підірвали склад боєприпасів. Також було пошкоджена будівля, де вечеряли рашисти. Сили опору підірвали їдальню у той час, коли 5-6 авто російської спецслужби знаходилися поряд.

Всього рашисти організували в Мелітополі 4-5 військових баз.

«Основна їх концентрація – це виїзд з міста в сторону Бердянська, це завод «Реп», завод «Агат», який належить гауляйтеру Балицькому. Там сконцентрована велика кількість техніки та особового складу», – додав Федоров.

Також рашисти організували базу на заводі «Тара» та на півдні від міста. Деякі підрозділи російських окупантів розмістили казарми у школах, зокрема у 5-й, 13-й та 16-й.

До слова, триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.