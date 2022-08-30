Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Мелітополі партизани підірвали їдальню, де вечеряли окупанти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Мелітополі партизани підірвали їдальню, де вечеряли окупанти
У тимчасово окупованому селищі Михайлівка здетонував склад ворожих боєприпасів
фото ілюстративне

Рашисти організували в Мелітополі п'ять військових баз

У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі партизани підірвали місце відпочинку рашистів, де знаходилось щонайменше п’ять автівок російської спецслужби. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

«Учора було три епіцентри, які зазнавати втрат для рашистів. О 17:00 було чотири гучних вибухи в Мелітополі. Головне, що постраждала одна маленька, але дуже важлива для рашистів військова частина. Нині ми очікуємо підтвердження інформації, але жителі Мелітополя вже бачили, що на півночі міста розташована військова частина вже не може функціонувати», – сказав мер.

Крім того, учора в тимчасово окупованому селищі Михайлівка підірвали склад боєприпасів. Також було пошкоджена будівля, де вечеряли рашисти. Сили опору підірвали їдальню у той час, коли 5-6 авто російської спецслужби знаходилися поряд.

Всього рашисти організували в Мелітополі 4-5 військових баз.

«Основна їх концентрація – це виїзд з міста в сторону Бердянська, це завод «Реп», завод «Агат», який належить гауляйтеру Балицькому. Там сконцентрована велика кількість техніки та особового складу», – додав Федоров.

Також рашисти організували базу на заводі «Тара» та на півдні від міста. Деякі підрозділи російських окупантів розмістили казарми у школах, зокрема у 5-й, 13-й та 16-й.

До слова, триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

Теги: окупанти війна Мелітополь

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лабораторії знаходяться на території одного з медичних закладів
Рашисти завезли до Мелітополя хімічні лабораторії, – мер
26 серпня, 12:00
Партизани вирішили познущатися з окупантів
В окупованому Мелітополі партизани сміливо потролили окупантів (фото)
27 серпня, 08:16
28 серпня вночі прогриміли вибухи у Мелітополі та селищі Мирне
Знищено велику військову базу окупантів: подробиці нічних вибухів у Мелітополі
28 серпня, 10:51

Події в Україні

Повітряні сили за добу знищили ракету та три безпілотники
Повітряні сили за добу знищили ракету та три безпілотники
У Мелітополі партизани підірвали їдальню, де вечеряли окупанти
У Мелітополі партизани підірвали їдальню, де вечеряли окупанти
Окупани обстрілюють коридори, якими МАГАТЕ має дістатись до ЗАЕС
Окупани обстрілюють коридори, якими МАГАТЕ має дістатись до ЗАЕС
Удар по Харкову. Рашисти влучили в дитсадок та... туалет (фото)
Удар по Харкову. Рашисти влучили в дитсадок та... туалет (фото)
Херсон: ЗСУ вдарили по понтону та базі рашистів (відео)
Херсон: ЗСУ вдарили по понтону та базі рашистів (відео)
Наступ ЗСУ. Що зараз відбувається на Херсонщині (оновлюється)
Наступ ЗСУ. Що зараз відбувається на Херсонщині (оновлюється)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
234K
Наступ ЗСУ на півдні: влада звернулась до українців
142K
Скільки триватиме війна в Україні. До чого готуються США?
68K
«Дратує». Екснардеп Парасюк розповів, чому не треба жартувати про звільнення півдня
44K
У даху будівлі Запорізької АЕС з’явилися пробоїни (супутникові знімки)
35K
Уроки Кримської війни: американський історик пояснив, чому армія Путіна приречена
34K
Рашисти вдарили по Інгульському мосту в Миколаєві (відео)

Новини

Нове обличчя війни. Росіяни знайшли ще одну бабусю для пропаганди (відео)
Сьогодні, 14:09
Лідер «Бумбоксу» через війну розплакався під час концерту (відео)
Сьогодні, 13:27
Рятувальники попереджають про небезпечну погоду: яким регіонам приготуватися
Сьогодні, 13:12
The Washington Post: ЗСУ знайшли спосіб, як змусити окупантів витрачати ракети марно
Сьогодні, 12:21
Зрадник Стремоусов втік із Херсона до Воронежа (фото)
Сьогодні, 11:52
«Ні води, ні їжі»: окупант скаржиться, що ЗСУ на Харківщині оточили його підрозділ (відео)
Сьогодні, 10:55

Прес-релізи

З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
З'явилось просте рішення для виявлення токсичних зв'язків із РФ та Білоруссю по всьому світу
29 серпня, 10:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту