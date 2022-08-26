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Окупанти облаштували в Україні понад 20 фільтраційних таборів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти облаштували в Україні понад 20 фільтраційних таборів
В одному з тюремних комплексів дослідники виявили можливі могили
фото ілюстративне

Рашисти допитують і реєструють цивільних осіб у зоні бойових дій, перш ніж їх відправити до РФ

Росія, залучаючи бойовиків «ЛДНР», облаштувала на захоплених територіях в Україні 21 фільтраційний табір, які використовує для затримання, допиту та обробки українських військовополонених та цивільних осіб. Про це йдеться у звіті дослідників Єльського університету, передає Reuters.

Зазначається, що лабораторія гуманітарних досліджень університету, що підготувала звіт, є партнером Конфліктної обсерваторії, яка фінансується Держдепартаментом США та була запущена в травні для збору та аналізу доказів воєнних злочинів й інших звірств, скоєних Росією в Україні.

Дослідники використовували комерційні супутникові знімки та інформацію з відкритих джерел, щоб з «високою впевненістю» ідентифікувати окремі місця, включаючи об’єкти, які раніше слугували школами, ринками та звичайними в’язницями. Вони також визначили можливі могили в одному з тюремних комплексів.

Виконавчий директор лабораторії Натаніель Реймонд зазначив, що Росія та бойовики створили «систему фільтрації» для сортування людей, що є «надзвичайною ситуацією з правами людини».

Також дослідники повідомили про порушення прав людини у тимчасово окупованій Оленівці, де росіяни та проросійські бойовики вбили 53 українських військовополонених. У звіті зазначають, що російські військові допитують і реєструють цивільних осіб у зоні бойових дій, перш ніж їх звільнити, затримати, чи відправити до Росії.

Дослідники перевірили 21 місце щонайменше із п’яти незалежних джерел і вважають, що ще як мінімум сім місць є частиною цієї системи фільтрації.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово захопленому рашистами Маріуполі черга на фільтрацію, щоб отримати перепустку на виїзд із міста, перевищує 1 300 осіб.

Теги: війна окупанти росія

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