У фільтраційних таборах Маріуполя рашисти катують держслужбовців, – мер

Росіяни тиснуть на маріупольців, щоб вони співпрацювали з ними

У центрах фільтрації перебувають близько 10 тис. людей

Російські загарбники у Маріуполі утримують у фільтраційних центрах понад 10 тисяч осіб. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко під час брифінгу.

Мер зазначив, що більшість з них держслужбовці та муніципальні працівники. Окупанти брали їх під арешт і катували.

«У нас є інформація, що один із держслужбовців не витримав тортур і помер у в’язниці. Росіяни тиснуть на маріупольців, щоб вони співпрацювали з ними, але містяни не згодні», – пояснив Бойченко.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники у Маріуполі проводять агресивну перевірку документів та фільтраційні заходи, тож без потреби мешканцям не варто виходити на вулицю.

Також рашисти заборонили маріупольцям виїжджати з міста.

Російські війська також змушують маріупольців самостійно прибирати завали, погрожуючи скасувати завіз води.

Відомо, що у Маріуполі може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа внаслідок бойових дій. Трупна отрута може потрапити у водопровідну систему міста.

Після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

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