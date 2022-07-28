Спецслужби Польщі знайшли п’ять фільтраційних таборів РФ в Україні: адреси

Репресивний апарат проти українців росіяни організували на базі системи в'язниць, розташованих на окупованих територіях

З початком агресії проти України Росія почала будувати мережу в'язниць та фільтраційних таборів, до яких масово відправляють українців. Польські спецслужби повідомляють, що виявили п'ять таких таборів на тимчасово окупованій території України.

Як зазначається, у таборах українців «перевіряють», потім тих, хто пройшов перевірку, насильно перевозять до Росії, де часто примусово вербують до російської армії та відправляють на фронт. Людей, які опираються окупантам, піддають тортурам.

Повідомляється, що репресивний апарат проти українського суспільства росіяни організували на базі системи в'язниць, розташованих на окупованих територіях України. Вони використовують колишні будівлі місцевої української влади, зокрема поліції та Державної міграційної служби. У регіонах, де росіяни не встигли пристосувати захоплені внаслідок агресії будівлі, організуються пункти фільтрації у вигляді наметових містечок.

Польські спецслужби встановили місця, де розташовані фільтраційні табори російських окупантів, й опублікували їхні адреси та координати.

Донецьк, вул. Аксакова, 56 (47.96960292660311, 37.80558685460816)

Докучаєвськ, вул. Незалежності України, 19 (47.743853337074576, 37.67403324854076)

Мангуш, вул. Титова 63 (47.05664649250909, 37.310947454816244)

Новоазовськ, вул. Комунарів 69 (47.115471, 38.085307)

Старобешеве, вул. Паші Ангеліної, 30 (47.751219, 38.031166)

За даними польської розвідки, процес фільтрації та перевірки затриманих українців триває від кількох годин до кількох днів. За цей час проходять допити ФСБ, проводиться аналіз конфіскованих речей, зокрема носіїв інформації, і навіть активність у соціальних мережах. Росіяни перевіряють, чи є на тілах затриманих сліди бійок і навіть які у них татуювання. Якщо хтось викликає хоч тінь підозри, він стає об'єктом репресій, які можуть скінчитися смертю. Страшна доля чекає і на тих, хто після "позитивної перевірки" отримує наказ воювати в лавах агресора.

Система, побудована Росією, працює у масовому масштабі. Оцінні дані, як повідомили польські спецслужби, показують, що на сьогодні понад 1,5 млн українців (зокрема тисячі дітей) було відправлено до в'язниць та фільтраційних таборів, більшість з яких згодом були насильно вивезені до Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки виявили не менше 18 фільтраційних таборів, через які проходять українці, яких окупанти депортують до Росії. Як повідомила заступниця голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан, Москва швидше за все підготувала ці табори ще до того, як її війська вторглися в Україну.

Додамо, що тільки для жителів Маріуполя та Маріупольського району рашисти у травні створили 11 фільтраційних таборів.

У червні постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявив уже про 20 фільтраційних таборів на тимчасово захоплених територіях Півдня України.