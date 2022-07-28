Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Спецслужби Польщі знайшли п’ять фільтраційних таборів РФ в Україні: адреси

Надія Клочко
Сьогодні, 08:03 glavcom.ua
Спецслужби Польщі знайшли п’ять фільтраційних таборів РФ в Україні: адреси
Тих, хто пройшов «фільтрацію», насильно перевозять до Росії
фото з відкритих джерел

Репресивний апарат проти українців росіяни організували на базі системи в'язниць, розташованих на окупованих територіях

З початком агресії проти України Росія почала будувати мережу в'язниць та фільтраційних таборів, до яких масово відправляють українців. Польські спецслужби повідомляють, що виявили п'ять таких таборів на тимчасово окупованій території України.

Як зазначається, у таборах українців «перевіряють», потім тих, хто пройшов перевірку, насильно перевозять до Росії, де часто примусово вербують до російської армії та відправляють на фронт. Людей, які опираються окупантам, піддають тортурам.

Повідомляється, що репресивний апарат проти українського суспільства росіяни організували на базі системи в'язниць, розташованих на окупованих територіях України. Вони використовують колишні будівлі місцевої української влади, зокрема поліції та Державної міграційної служби. У регіонах, де росіяни не встигли пристосувати захоплені внаслідок агресії будівлі, організуються пункти фільтрації у вигляді наметових містечок.

Польські спецслужби встановили місця, де розташовані фільтраційні табори російських окупантів, й опублікували їхні адреси та координати.

Донецьк, вул. Аксакова, 56 (47.96960292660311, 37.80558685460816)

Спецслужби Польщі знайшли п’ять фільтраційних таборів РФ в Україні: адреси фото 1

Докучаєвськ, вул. Незалежності України, 19 (47.743853337074576, 37.67403324854076)

Спецслужби Польщі знайшли п’ять фільтраційних таборів РФ в Україні: адреси фото 2

Мангуш, вул. Титова 63 (47.05664649250909, 37.310947454816244)

Спецслужби Польщі знайшли п’ять фільтраційних таборів РФ в Україні: адреси фото 3

Новоазовськ, вул. Комунарів 69 (47.115471, 38.085307)

Спецслужби Польщі знайшли п’ять фільтраційних таборів РФ в Україні: адреси фото 4

Старобешеве, вул. Паші Ангеліної, 30 (47.751219, 38.031166)

Спецслужби Польщі знайшли п’ять фільтраційних таборів РФ в Україні: адреси фото 5

За даними польської розвідки, процес фільтрації та перевірки затриманих українців триває від кількох годин до кількох днів. За цей час проходять допити ФСБ, проводиться аналіз конфіскованих речей, зокрема носіїв інформації, і навіть активність у соціальних мережах. Росіяни перевіряють, чи є на тілах затриманих сліди бійок і навіть які у них татуювання. Якщо хтось викликає хоч тінь підозри, він стає об'єктом репресій, які можуть скінчитися смертю. Страшна доля чекає і на тих, хто після "позитивної перевірки" отримує наказ воювати в лавах агресора.

Система, побудована Росією, працює у масовому масштабі. Оцінні дані, як повідомили польські спецслужби, показують, що на сьогодні понад 1,5 млн українців (зокрема тисячі дітей) було відправлено до в'язниць та фільтраційних таборів, більшість з яких згодом були насильно вивезені до Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки виявили не менше 18 фільтраційних таборів, через які проходять українці, яких окупанти депортують до Росії. Як повідомила заступниця голови місії США при ОБСЄ Кортні Остріан, Москва швидше за все підготувала ці табори ще до того, як її війська вторглися в Україну.

Додамо, що тільки для жителів Маріуполя та Маріупольського району рашисти у травні створили 11 фільтраційних таборів.

У червні постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк на засіданні Постійної ради ОБСЄ заявив уже про 20 фільтраційних таборів на тимчасово захоплених територіях Півдня України.

Читайте також:
Теги: війна окупанти окупація Польща росія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український посол нагадав про тюрму «Ізоляція» в окупованому Донецьку
Україна в ОБСЄ: окупанти створили 20 фільтраційних таборів і в’язниць
17 червня, 03:26
Росіяни тиснуть на маріупольців, щоб вони співпрацювали з ними
У фільтраційних таборах Маріуполя рашисти катують держслужбовців, – мер
19 липня, 15:34
Рашисти посилили фільтраційні заходи в окупованому Маріуполі
Рашисти посилили фільтраційні заходи в окупованому Маріуполі
18 липня, 16:39

Події в Україні

Рашисти обстріляли ТЕЦ та житловий масив на Харківщині: є загиблі
Рашисти обстріляли ТЕЦ та житловий масив на Харківщині: є загиблі
У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
У небо над Білоруссю піднялися шість винищувачів: у багатьох областях оголошена тривога
Рашисти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
Рашисти обстріляли 16 населених пунктів Донеччини: є загиблі (фото)
Турецька компанія безкоштовно надасть «Байрактар», на який збирала Польща
Турецька компанія безкоштовно надасть «Байрактар», на який збирала Польща
Жителі Миколаєва «перевиховали» місцевого фаната Кадирова (відео)
Жителі Миколаєва «перевиховали» місцевого фаната Кадирова (відео)
Окупанти вдруге за добу вдарили до Дніпропетровщині: є загиблі та поранені
Окупанти вдруге за добу вдарили до Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Ракетний удар по Київщині: відомі перші подробиці (відео)
47K
У Харкові пролунали вибухи, є пожежі (відео)
44K
РФ посилила обстріли та розвідку з Білорусі – Генштаб
31K
Контроль за зброєю. Міноборони пояснило, чому нова система – горе для окупантів
13K
На Київщині пролунали вибухи
10K
На Київщині оголошена третя повітряна тривога за ранок

Новини

Генерал США зробив втішний прогноз для ЗСУ
Сьогодні, 15:39
Окупанти завдали удару по Кропивницькому: є загиблі та багато поранених
Сьогодні, 15:31
Президент провів перемовини з Вселенським патріархом Варфоломієм
Сьогодні, 15:20
Науседа вручив Зеленському найвищу державну нагороду Литви (відео)
Сьогодні, 15:18
У Запоріжжі водій на швидкості втаранився в комунальників: є загиблий і постраждалі (фото, відео)
Сьогодні, 15:08
Єгипет скасував контракти на купівлю українського зерна
Сьогодні, 15:03

Прес-релізи

«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
«Зиґзаґи демократії в Ізраїлі»
19 березня, 12:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту