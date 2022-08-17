У Маріуполі рашисти тримають у черзі на фільтрацію більше тисячі людей – радник мера

Без довідки про фільтрації неможливо отримати перепустку на виїзд з міста

У тимчасово захопленому рашистами Маріуполі черга на фільтрацію, щоб отримати перепустку на виїзд із міста, перевищує 1 300 осіб. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«На Лівобережжі відкрили другий в місті пункт фільтрації. Черга на фільтрацію на сьогодні сягає понад 1300 маріупольців. Для проходження фільтрації необхідно подати паспорт, телефон та трудову книжку. Без довідки про фільтрації неможливо отримати перепустку на виїзд з міста та евакуюватись», – написав Андрющенко.

Він також зазначив, що Лівобережний район міста залишається найбільш постраждалим районом з найменшою увагою самопроголошеної «влади». «Колаборанти не соромлячись відповідають, що забагато уваги Лівобережжю було при Україні, тому мешканці зараз можуть потерпіти», – констатував радник мера.

Він оприлюднив відео, на яких можна побачити в Лівобережному районі черги людей за гарячою їжею – кашею, яку роздають із величезних каструль та чергу за водою з імпровізованих колодязів.

Нагадаємо, з російського Пскова, де маріупольці стали проблемою для місцевої влади, їх повертають додому. Також раніше Андрющенко показав, як живуть люди у напівзруйнованому будинку. У будівлі розтрощені вікна, немає стін та деінде і досі стирчать російські снаряди.