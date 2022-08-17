Головна Новини
search button user button menu button

У Маріуполі рашисти тримають у черзі на фільтрацію більше тисячі людей – радник мера

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Маріуполі рашисти тримають у черзі на фільтрацію більше тисячі людей – радник мера
У Лівобережному районі Маріуполя черги людей за гарячою їжею
фото скріншот відео

Без довідки про фільтрації неможливо отримати перепустку на виїзд з міста

У тимчасово захопленому рашистами Маріуполі черга на фільтрацію, щоб отримати перепустку на виїзд із міста, перевищує 1 300 осіб. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«На Лівобережжі відкрили другий в місті пункт фільтрації. Черга на фільтрацію на сьогодні сягає понад 1300 маріупольців. Для проходження фільтрації необхідно подати паспорт, телефон та трудову книжку. Без довідки про фільтрації неможливо отримати перепустку на виїзд з міста та евакуюватись», – написав Андрющенко.

Він також зазначив, що Лівобережний район міста залишається найбільш постраждалим районом з найменшою увагою самопроголошеної «влади». «Колаборанти не соромлячись відповідають, що забагато уваги Лівобережжю було при Україні, тому мешканці зараз можуть потерпіти», – констатував радник мера.

Він оприлюднив відео, на яких можна побачити в Лівобережному районі черги людей за гарячою їжею – кашею, яку роздають із величезних каструль та чергу за водою з імпровізованих колодязів.

Нагадаємо, з російського Пскова, де маріупольці стали проблемою для місцевої влади, їх повертають додому.  Також раніше Андрющенко показав, як живуть люди у напівзруйнованому будинку. У будівлі розтрощені вікна, немає стін та деінде і досі стирчать російські снаряди.

Теги: окупація Маріуполь війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маріупольці продовжують знаходити вибухонебезпечні предмети по всьому місту
Окупанти прив'язують до дверей маріупольців гранати
11 серпня, 12:18
Оборону міста з боку Херсона ніхто не готував, – Бойченко
Як росіяни окупували Маріуполь. Мер міста назвав головну помилку
6 серпня, 07:02
Разом з псевдореферендумом рашисти розглядають питання перейменування Маріуполя в Жданов
Загарбники планують перейменувати Маріуполь
26 липня, 12:22

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
60K
Стоп салют! Аналіз свіжих рішень Ради
40K
Вибухи у Криму: що зберігали окупанти на майданчику неподалік Джанкоя (відео)
38K
Ситуація загострилася: на півдні ворог підвищив активність авіаційних та ракетних атак
33K
Журналісти знайшли, де пересиджують війну Столар, Суркіс та інші одіозні нардепи
33K
У Миколаєві прозвучали потужні вибухи
24K
Ув’язнений Саакашвілі звернувся до українців із проханням

Новини

СБУ встановила деталі підриву Північно-Кримського каналу
Сьогодні, 14:36
У Маріуполі рашисти тримають у черзі на фільтрацію більше тисячі людей – радник мера
Сьогодні, 13:55
Розтрощені будинки, вирви у землі: фото наслідків обстрілу Миколаївщини
Сьогодні, 13:02
В окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух біля лігва рашистів
Сьогодні, 12:24
Окупанти вдруге викрали голову громади на Херсонщині
Сьогодні, 11:46
ЗСУ збили дрон та БПЛА росіян на мільйони рублів
Сьогодні, 11:24

Прес-релізи

ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
ДТЕК повертає світло: за минулий тиждень енергетики відновили постачання світла у понад 50 тисяч домівок українців
15 серпня, 18:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту