Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 28 липня

По Миколаєву було нанесено масований ракетний удар

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеськїй, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Вінничині, Полтавщині та Житомирщині.

Київщина

Сьогодні зранку ворог наніс ракетний удар по одній із громад Вишгородського району. Був обстріляний об’єкт інфраструктури. Попередньо жертв немає. На місці ще працюють екстрені служби. За ранок було три повітряних тривоги.

Чернігівщина

Сьогодні зранку – ракетний обстріл. «Прильоти» переважно у лісовий масив поблизу селища Гончарівське. Інформація про жертви та руйнування уточнюється. Сумщина: минулої доби вдень росіяни гатили по Шосткинському району. Ввечері був обстріл з мінометів території Середино-Будської територіальної громади, 10 приходів. Без жертв та руйнувань. Вночі і зранку – обстріли Есманьської громади, Юнаківську громаду обстрілювали з «Градів». Попередньо – без жертв та руйнувань. Інформація уточнюється.

Дніпропетровщина

Російська армія обстріляла дві громади Криворізького району – Зеленодольську та Апостолівську. Били з «Ураганів» та ствольної артилерії. Є руйнування житла та господарчих будівель. Без постраждалих. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Харківщина

Вночі російські окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському, Київському районах Харкова. Пошкоджені промислові об'єкти, приватний будинок, сталися пожежі. Попередньо – постраждалих немає. Сьогодні зранку ворог інтенсивно обстріляв м. Чугуїв. Пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди. Було влучання снаряду у багатоквартирний житловий будинок, сталася пожежа. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає. На місці працюють профільні служби.

Протягом минулої доби ворог вів обстріли Харківського, Богодухівського та Первомайського районів області. В Чугуївському районі вчора ввечері внаслідок обстрілів пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. В Харківському районі протягом вечора інтенсивно обстрілювалося с. Циркуни, сталося сім пожеж. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. В Богодухівському районі внаслідок обстрілів горіли поля з пшеницею.

Луганщина

Тільки із повітря росіяни завдали щонайменше чотирьох ударів, досягли цілей дві ракети. Наші населені пункти чотири рази були обстріляні із мінометів. Наразі відбито шість із семи атак ворога. В чотирьох із них окупант задля посилення вогневого впливу задіяв танки. Майже повсюди росіяни вимушені були відійти із втратами. Донеччина: за добу під обстрілами Соледар, Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, с.Веселе, с.Опитне, с.Первомайське, с.Північне, смт.Гостре, смт.Билбасівка. Пошкоджено 18 приватних будинків, 5 багатоповерхівок, приміщення ДП «Артемсіль».

О п’ятій ранку – ракетний удар по Торецьку: ракета влучила у багатоквартирний будинок - зруйновані два поверхи, по постраждалим інформація уточнюється. На місці працює поліція та ДСНС. За добу на Донеччині – п'ять людей загинуло, вісім поранених.

Миколаївщина

Сьогодні зранку по Миколаєву було нанесено масований ракетний удар. Попередньо відомо, що внаслідок влучання трьох ракет зруйновано будівлю школи у Корабельному районі. Поранено одну людину. Також через потрапляння боєприпасів та їх уламків уражено яхт-клуб, склад агропромислового підприємства, господарські споруди. Детальна інформація уточнюється. Вчора ввечері внаслідок ворожих обстрілів с. Лимани Галицинівської громади зруйновано та пошкоджено три житлових будинки, електромережу. Постраждалих немає.

Вчора ввечері – обстріли с. Широке Широківської громади. Влучання було по дорогах, пошкоджено три житлових будинки. Постраждалих немає. Зранку – обстріли на територирії всієї громади, влучання по домогосподарствах та поза межами населених пунктів. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. Обстріли територій та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади по лінії розмежування тривають. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

Загальна ситуація в області напружена. Внаслідок влучного попадання у Антонівський міст, окупанти повністю заборонили ним користуватися, та анонсують про відкриття паромного сполучення та можливість їздити через Каховську ГЕС.

Триває 155-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.