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Окупанти вдруге за добу вдарили до Дніпропетровщині: є загиблі та поранені

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 11:46 glavcom.ua
Окупанти вдруге за добу вдарили до Дніпропетровщині: є загиблі та поранені
Рашисти знову обстріляли Криворізький район
фото ілюстративне

Одна людина загинула, двоє поранені

Загарбники вдруге від початку доби атакували населені пункти Криворізького району Дніпропетровщини. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«Російська армія знову ударила по Криворізькому району. Накрили вогнем з реактивних систем залпового вогню Широківську громаду», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупанти цілеспрямовано поцілили по агропідприємству у Шестірні. Одна людина загинула, двоє поранені – вони у лікарні.

«Сталася пожежа. На місці працюють вогнеборці. Масштаби руйнувань з’ясовуються», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, у ніч на 28 липня російські війська обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини. Росіяни накрили вогнем дві громади району: Зеленодольську та Апостолівську. Гатили по містах та селах з «Ураганів» та ствольної артилерії.

В Апостолівській громаді окупанти вдарили по селу Українка. Є руйнування. Без постраждалих.

Російські терористи атакували територію України з трьох напрямків, використавши при цьому три типи потужних ракет зі свого арсеналу.

З 5 ранку 28 липня з території Білорусі по Україрні було запущено понад 20 ракет.

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Теги: окупанти росія війна Україна Дніпропетровщина

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