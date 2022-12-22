Рашисти обстріляли Часів Яр: загинула людина 

Поранення отримали двоє мирних мешканців

Удень 22 грудня окупанти обстріляли місто Часів Яр на Донеччині. Ворог використав реактивні системи залпового вогню для удару по місту.

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Загинула одна людина, ще двоє – поранені. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Пошкоджено багатоквартирні будинки. На місці працюють екстрені служби.

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Нагадаємо, розпочалася 302 доба повномасштабної війни Росії проти України. На сьогодні, за майже 10 місяців, Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин. Продовжуючи агресію, протягом минулої доби, противник завдав 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також ворог здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.