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Рашисти обстріляли Часів Яр: загинула людина 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти обстріляли Часів Яр: загинула людина 
Рашисти били з систем залпового вогню 
фото ілюстративне, з відкритих джерел

Поранення отримали двоє мирних мешканців

Удень 22 грудня окупанти обстріляли місто Часів Яр на Донеччині. Ворог використав реактивні системи залпового вогню для удару по місту.

Загинула одна людина, ще двоє – поранені. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко. 

Пошкоджено багатоквартирні будинки. На місці працюють екстрені служби. 

Рашисти обстріляли Часів Яр: загинула людина  фото 1

Нагадаємо, розпочалася 302 доба повномасштабної війни Росії проти України. На сьогодні, за майже 10 місяців, Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин.  Продовжуючи агресію, протягом минулої доби, противник завдав 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також ворог здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Теги: окупанти Донеччина місто Кирило Тимошенко ворог

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