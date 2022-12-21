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Обстріл Очакова: Банкова показала наслідки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обстріл Очакова: Банкова показала наслідки
Кирило Тимошенко / Telegram

Внаслідок обстрілу поранення отримали троє людей, серед них 10-річний хлопчик

Окупанти били по очакову зі ствольної артилерії. Є влучання у подвір’я мирних мешканців. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Поранення отримали троє людей, серед них 10-річний хлопчик», – йдеться в повідомленні.

Постраждалим надається медична допомога.

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Кирило Тимошенко / Telegram

Як повідомлялося, у миколаївських лікарнях станом на ранок 21 грудня перебувають 248 людей, які отримали поранення внаслідок атак РФ, це на 111 більше, аніж минулої доби.

Нагадаємо, триває 301-ша доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Масютівка Харківської області; Підкуйчанськ, Діброва і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Водяне, Піски, Невельське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Пречистівка Донецької області.

Теги: Миколаївщина війна росія окупанти Україна

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