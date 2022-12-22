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Масовані артобстріли, поранені діти. Ситуація в регіонах станом на 22 грудня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Масовані артобстріли, поранені діти. Ситуація в регіонах станом на 22 грудня
Росіяни усю ніч обстрілювали Нікопольщину з «Ураганів», «Градів» та важкої артилерії
фото: Володимир Зеленський/Твіттер

Протягом дня росіяни нанесли 23 удари по прикордонню Сумської області

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Одеській, Чернівецькїй, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині, Чернігівщині, Черкащині та Київщині.  Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Сумщина

Сьогодні вночі з квадрокоптера ворог скинув вибуховий пристрій (типу ВОГ) на територію Краснопільської громади Сумського району. Втрат серед цивільного населення немає. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Вчора протягом дня росіяни нанесли 23 удари по прикордонню Сумської області. Під ворожим вогнем були Середино-Будська та Глухівська громади. Без жертв.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру  у районі населених пунктів Гуляйполе, Білогір'я, Дорожнянка, Чарівне, Новоандріївка, Новоданилівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Преображенка, Щербаки, Малинівка, Полтавка, Червоне, Залізничне, Оріхів, Плавні, Малі Щербаки, Кам'янське.

Надійшло 49 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ. Деталі уточнюються.

Дніпропетровщина

Росіяни усю ніч обстрілювали Нікопольщину з «Ураганів», «Градів» та важкої артилерії. Поцілили по Червоногригорівській та Марганецькій громадах.

У Марганці постраждала 8-річна дівчинка. Вночі її ушпиталили. Медики надали допомогу і на ранок дитину виписали з лікарні.  У Марганці пошкоджені до 20 приватних будинків та господарських споруд, автівка, два газогони та чотири лінії електропередач.

У Червоногригорівській громаді один будинок зруйнований, 20 — пошкоджені. Побиті дві автівки, 7 господарських споруд та 6 ліній електропередач.

Харківщина

Окупанти продовжують наносити артилерійські удари по прикордонних населених пунктах Чугуївського, Куп‘янського, Харківського районів. Вчора в м. Куп’янськ внаслідок артобстрілу горів другий поверх адміністративної будівлі підприємства. Без постраждалих.

У Чугуївському районі (село Новий Бурлук) тракторист 45 років підірвався на вибуховому пристрої, отримав осколкові поранення, госпіталізований, стан середній.

У м. Ізюм чоловік 40 років отримав поранення через вибух боєприпасу, який він розбирав самостійно вдома. Отримав опіки 1-2 ступеня.

Луганщина

Окупанти не припиняють бити по населених пунктах Луганщини, звідки їх вигнали українські військові.

Минулої доби через обстріли Невського та Макіївки двох поранених жителів госпіталізовано до Краматорську та Слов’янську. Також вчора росіяни обстріляли Новоселівське і Стельмахівку на Куп’янському напрямку.

Вогневе ураження на Лиманському напрямку зафіксовано поблизу Площанки, Червонопопівки та Діброви.Наші воїни відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки і Червонопопівки.

Донеччина

Сьогодні зранку відбувся масований артобстіл старої частини Авдіївки. Інформація щодо постраждалих цивільних уточнюється. По лінії оборони навколо міста обстріли тривали майже всю ніч. На ранок активізація штурмових дій на напрямках Опитне, Водяне та Первомайське.

По всій лінії фронту ситуація напружена, але контрольована. Вчора вдень — ракетний удар (С-300) по Покровську. Без жертв. За добу на Донеччині: троє поранених цивільних.

Миколаївщина

Сьогодні вночі внаслідок ракетного обстрілу населеного пункту Очаківської громади пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих.

Вчора ворог завдавав артилерійських ударів по портовій зоні та населенному пункту Очаківської громади, внаслідок чого зазнали поранень три людини, серед яких — 10-річний хлопчик. Пошкоджено 16 житлових будинків.  Також вчора ворог завдавав ударів з РСЗВ по Куцурубській громаді. Руйнувань та постраждалих немає.

Херсонщина

Минулої доби російські війська вкотре обстріляли Бериславський та Херсонський райони, місто Херсон та передмістя. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків, цілили по інфраструктурним об'єктам, намагаючись позбавити людей світла й тепла.

Ворог декілька разів обстріляв село Станіслав. В результаті обстрілу тяжкі поранення дістав 74-річний чоловік. Через ворожі атаки довелося евакуювати людей з Пункту видачі гуманітарної допомоги та Пункту незламності.  Загалом минулої доби на Херсонщині одна людина загинула, шестро поранені.

У Високопільській тергромаді бригада енергетиків під час виконання ремонтних робіт наїхала на міну, залишену російськими окупантами. На щастя, працівники не постраждали. Пошкоджено службовий автомобіль.

Триває повернення життя на звільнену Херсонщину. Вже працює більше 150 станцій мобільного зв’язку, знешкоджено понад 200 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, розпочалася 302 доба повномасштабної війни Росії проти України. На сьогодні, за майже 10 місяців, Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч особового складу, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин.  Продовжуючи агресію, протягом минулої доби, противник завдав 6 ракетних та 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об’єктах в Запорізькій області. Також ворог здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Теги: вибух поранення ворог Щастя населення місто чоловік будинок Херсон Запорізька область Володимир Зеленський автомобіль військові Миколаїв Слов’янськ окупанти росія росіяни

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