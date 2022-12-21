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Вороги обстріляли Очаків: поранені троє людей, серед них дитина (Оновлено)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Вороги обстріляли Очаків: поранені троє людей, серед них дитина (Оновлено)
У місті пролунали вибухи 
фото з відкритих джерел

В Україні триває повітряна тривога 

В Очакові на Миколаївщині внаслідок російської атаки 21 грудня поранено трьох людей. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«В Очакові двоє поранених. Мати і дитина», – написав очільник ОВА. 

Згодом стало відомо, що в Очакові кількість поранених зросла до трьох. Про повідомило «Суспільне» з посиланням на начальника Нацполіції в Миколаївській області.

Раніше в області було оголошено повітряну тривогу.

Як повідомлялося, у миколаївських лікарнях станом на ранок 21 грудня перебувають 248 людей, які отримали поранення внаслідок атак РФ, це на 111 більше, аніж минулої доби. 

Тим часом триває загальноукраїнська повітряна тривога.

Теги: дитина поранення Віталій Кім Миколаїв

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