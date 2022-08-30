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Рашисти обстріляли евакуаційну колону у Василівці

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти обстріляли евакуаційну колону у Василівці
Внаслідок обстрілу постраджалих немає
фото ілюстративне

Окупанти не хочуть випускати людей з окупованої території, щоб використовувати їх як живий щит

Люди, які вчора намагалися евакуюватися з тимчасово окупованої частини Запоріжжя, вимушені були ховатись під машинами через обстріли рашистів. Окупанти відкрили вогонь по цивільних на відстані 50-100 метрів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

«Вчора був доволі сумний факт, коли рашисти навмисно випустили велику кількість автівок з Василівки і в «сірій зоні» обстріляли колону з нашими цивільними мешканцями на відстані 50-100 метрів. Люди вимушені були вибігати з машин, ховатися під ними», – розповів Федоров.

Внаслідок обстрілу постраждалих немає, проте рашисти роблять все, щоб люди не хотіли виїздити з окупованої території, щоб там використовувати їх як живий щит.

Федоров зазначив, що Василівка Запорізької області є наразі «єдиною артерією» через яку люди їдуть на не окуповану територію.

Нагадаємо, триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

Теги: евакуація окупанти війна

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