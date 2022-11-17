Ранковий обстріл України: Шмигаль назвав нову ціль рашистів

Окупанти бомблять український газовидобуток

Російські загарбники націлились на український газовидобуток. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі у четвер.

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«Над Києвом пролітають ракети. Наразі бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства у Дніпрі, «Південмаш», – сказав Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання.

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Згодом стало відомо, що Росія під час повітряної тривоги завдала ракетного удару по Дніпру.

На Київщині збито три ворожі дрони та дві крилаті ракети.

Внаслідок ракетного удару по об‘єкту інфраструктури на Одещині постраждало троє людей.