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За добу українська авіація завдала 17 нищівних ударів по позиціях окупантів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
За добу українська авіація завдала 17 нищівних ударів по позиціях окупантів
ЗСУ ударили по позиціях зенітних ракетних комплексів противника
фото з відкритих джерел

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 30 листопада

Триває 280-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 30 листопада.

Російські окупанти завдали два ракетних удари по цивільних об’єктах населеного пункту Ківшарівка на Харківщині та міста Слов’янськ Донецької області, здійснили 47 авіаційних ударів і 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ.

Зберігається загроза ракетних ударів російських загарбників по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку противник з мінометів та артилерійських систем обстріляв райони населених пунктів Манухівка, Ворожба, Проходи, Михайлівське та Майське Сумської області.

На Слобожанському напрямку ураження з усього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Висока Яруга, Стрілеча, Красне, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Гатище, Амбарне, Петро-Іванівка та Дворічне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Першотравневе, Орлянське, Кислівка і Табаївка Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Невське, Червонопопівка на Луганщині. Завдав авіаційних ударів поблизу Макіївки.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали обʼєкти в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Невельске, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. Завдано авіаударів в районі Авдіївки.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти ведуть оборонні дії. Ворожі танкові та артилерійські обстріли зафіксовано у районах населених пунктів Велика Новосілка, Богоявленка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Нескучне і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Загірне, Оріхів, Новоандріївка і Малі Щербаки на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаударів в районах Вугледара, Ольгівського та Степового.

На Херсонському напрямку вогневого ураження з реактивної артилерії зазнав район населеного пункту Кізомис. Противник не припиняє артилерійських обстріли підрозділів наших військ і населених пунктів на правому березі річки Дніпро, зокрема і міста Херсон.

Втрати окупантів

Протягом минулого тижня в лікувальні заклади тимчасово окупованого міста Донецьк доставлено понад 720 поранених військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ.

Також у тимчасово окупованому місті Горлівка одна з цивільних лікарень перепрофільована на військовий шпиталь, куди повністю обмежено доступ цивільних осіб. До хворих допускають виключно медичний персонал.

Наші перемоги

Українська авіація протягом поточної доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

За минулу добу наші воїни збили три БпЛА типу «Орлан-10».

Підрозділи ж ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили артилерійську систему та один інший важливий об’єкт окупантів.

Як повідомлялося, у Міжнародному кримінальному суді поки що неможливо притягти до відповідальності найвище політичне та військове керівництво Росії за злочин агресії проти України.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна

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